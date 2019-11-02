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呂秀蓮退選未送連署書 百萬保證金無法取回

最新更新：2019/11/02 20:38
尋求總統選舉連署的前副總統呂秀蓮（右2）2日宣布退選。至收件截止，台北市選委會未收到呂秀蓮連署書，將無法取回保證金新台幣100萬元。圖為9月17日呂秀蓮前往中選會登記成為總統選舉被連署人。（中央社檔案照片）
尋求總統選舉連署的前副總統呂秀蓮（右2）2日宣布退選。至收件截止，台北市選委會未收到呂秀蓮連署書，將無法取回保證金新台幣100萬元。圖為9月17日呂秀蓮前往中選會登記成為總統選舉被連署人。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉建邦台北2日電）尋求總統選舉連署的前副總統呂秀蓮今天宣布退選。至收件截止，台北市選委會未收到呂秀蓮連署書，依「總統副總統選舉連署及查核辦法」，將無法取回保證金新台幣100萬元。

呂秀蓮、前南投縣長彭百顯接受喜樂島聯盟推薦投入2020正副總統選舉連署，從9月19日起展開連署活動，須獲得28萬384人連署，才可取得角逐2020總統大選資格，在收件截止今天下午5時30分前一刻，透過新聞稿宣布退選。

呂秀蓮原本預定在下午5時前往台北市選舉委員會召開連署書送件記者會，但在截止收件前，呂秀蓮先透過新聞稿宣布退選。

截至下午5時30分，台北市選委會未收到呂秀蓮連署書，依「總統副總統選舉連署及查核辦法」，若未超過連署人數一半，也就是14萬192人，將無法取回保證金100萬元，此外，在收件截止時間前，未送連署書，同樣無法取回保證金。

中央選舉委員會主委李進勇在下午5時20多分抵達北市選委會慰勞，他接受媒體聯訪時說，今天是連署書送件最後一天，全國各地選委會都待命到最後一刻。

他表示，目前台北市選委會收到的連署書，會按照程序審查，並在13日經委員會審定後，公布正式結果，至於未送連署書跟未達法定連署人數一半的規定一樣，同樣無法拿回保證金。（編輯：張銘坤）1081102

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