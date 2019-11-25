10月外匯存款餘額創新高 不排除與台商回流有關

（中央社記者潘姿羽台北25日電）中央銀行今天發布10月金融概況，由於外資看好台股，資金持續流入台灣，推升M2年增率來到16個月以來高點，黃金交叉續航；值得注意的是，10月外匯存款突破新台幣6兆元，寫下歷史新高，不排除與台商回流有關。

央行經研處副處長吳懿娟表示，10月M1B年增率下降為6.99%，主因是活期性存款成長減緩，而M2年增率上升為3.79%，是2018年7月以來的高點，主要受資金流入，以及放款與投資成長增加等影響。

吳懿娟指出，台灣經濟基本面相對其他國家還不錯，股市殖利率也相當穩健，因此外資9、10月都是淨匯入，不只推升M2，且反映外資依舊看好台灣。

央行今天也公布10月外匯存款期底餘額為6兆378億元，寫下歷史新高，年增率也達3.57%，吳懿娟表示，增加原因包含企業貨款收入，部分機構法人將之前投資的國外款項收益匯回，也可能是民眾或企業考量匯率，適度結售等因素。

至於外匯存款期底餘額創新高，是否與台商回流及境外資金匯回有關，吳懿娟表示，有各種可能性，如果台商將資金匯回，確實會放在這邊，不過因海外資金匯回專法8月15日才上路，可以再繼續觀察。

另外，央行總裁楊金龍於10月底的演講提到，未來央行擬將M2年成長目標區調整為2至3年的中期監控區域（monitor range），且不再逐年設定M2成長目標區。吳懿娟表示，此議題將提至12月19日的第4季理監事會上討論，央行會準備各種資料，理監事也會進行評估判斷，提供一些意見。（編輯：蘇志宗）1081125