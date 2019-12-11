人頭協會助5000陸客非法來台 檢警搜索調查

洪姓男子（前）等人涉嫌經營人頭協會，出具不實邀請函，協助5000名中國大陸人士以短期交流名義來台，北檢11日約談洪姓主嫌等10人到案說明。中央社記者蕭博文攝 108年12月11日

（中央社記者蕭博文台北11日電）洪姓男子等人涉嫌經營人頭協會出具不實邀請函，協助5000名中國大陸人士以短期交流名義來台。北檢今天指揮刑事局兵分5路搜索，約談洪姓主嫌等10人到案說明。

檢警獲報，指有中國大陸人士經中國大陸、台灣旅行社協助，由台灣旅行社提供遊客資料給人頭協會，取得無「短期專業交流」真意的活動計劃書、邀請函，向移民署辦理中國大陸人民來台。

移民署核准中國大陸人士以短期專業交流名義來台後，台灣旅行社便給人頭協會每名遊客新台幣2000元的費用。

檢警統計，洪姓男子等人自民國106年1月至108年6月間，以此方式協助5000名中國大陸人士來台，其中不乏中國大陸官方人士，不法獲利超過1000萬元，涉案協會超過10個，涉案旅行社超過20家。

台北地檢署今天指揮警政署刑事警察局偵查第二大隊，搜索洪姓嫌犯住處及涉案旅行社共5處，並約談、傳喚洪姓嫌犯等10人到案，全案朝違反台灣地區與大陸地區人民關係條例的圖利使中國大陸地區人民非法進入台灣地區等罪嫌偵辦。

由於以此不法方式來台的中國大陸人士達5000人，檢警將深入釐清這些陸客來台是否真觀光，或是從事不法活動及有無特殊目的，且因涉案協會及旅行社眾多，檢警將協同內政部移民署繼續清查。（編輯：戴光育）1081211