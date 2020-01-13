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蔡總統約見留任 蘇貞昌將續任閣揆

最新更新：2020/01/13 17:18
總統蔡英文（前右）13日中午約見行政院長蘇貞昌（前左）已正式表達，希望蘇貞昌能繼續領導行政團隊。（中央社檔案照片）
總統蔡英文（前右）13日中午約見行政院長蘇貞昌（前左）已正式表達，希望蘇貞昌能繼續領導行政團隊。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍、顧荃台北13日電）總統蔡英文今天中午約見行政院長蘇貞昌，蘇貞昌口頭提出總辭，在蔡總統予以留任後，蘇貞昌將續任行政院長。

總統府發言人張惇涵下午表示，雖然依照憲政慣例，內閣必須提出總辭，但總統已正式向蘇貞昌表達，希望蘇貞昌能繼續領導行政團隊，讓政府能在國家當前正面對各項內外挑戰下，穩健而有效能的推動各項施政。

他說，蔡總統相當感謝蘇貞昌及行政團隊這一年多來的努力，也因為蘇貞昌的領導，讓人民對政府的施政成果有感，更贏得人民感動。

2020總統立委大選11日投開票，蔡總統拿下超過817萬票勝選，民進黨在立法院取得61席單獨過半。

行政院依照憲政慣例，在新國會產生後，今天下午提出總辭案。

蘇貞昌幕僚表示，蘇貞昌今天近中午與蔡總統會面時，當面向總統口頭提出內閣總辭，原因有兩點，一是新國會已經產生，也代表新民意；二是蔡總統獲得高度民意肯定，應該給總統新階段任期開展的人事布局空間。

蔡總統在11日晚間的國際記者會上，特別感謝蘇貞昌這一年多來的努力；展望台灣未來面對各種挑戰，包括美中貿易戰等，很多國內外情勢都在快速變動，希望行政團隊保持穩定，繼續發揮效能。（編輯：紀淑芳）1090113

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