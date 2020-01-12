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民進黨接班梯隊成形 北高市長布局受矚目

最新更新：2020/01/12 16:42
2020大選後，民進黨內接班梯隊行政院副院長陳其邁（上排左起）、交通部長林佳龍與桃園市長鄭文燦（下排左起）、基隆市長林右昌、屏東縣長潘孟安等人動向備受矚目。（中央社檔案照片）
2020大選後，民進黨內接班梯隊行政院副院長陳其邁（上排左起）、交通部長林佳龍與桃園市長鄭文燦（下排左起）、基隆市長林右昌、屏東縣長潘孟安等人動向備受矚目。（中央社檔案照片）

（中央社記者溫貴香台北12日電）總統蔡英文勝選，除了副總統當選人賴清德外，黨內接班梯隊行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍，桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌、屏東縣長潘孟安等人動向備受矚目，黨內人士說，布局2022地方首長選舉，北高兩直轄市首長是目前重中之重。

2020總統及立委選舉，總統蔡英文以817萬多票、得票率57.13%，得票數創下台灣民選總統史上最高票，立委選舉突破過半門檻，拿下61席，再次完全執政。

連任後的蔡總統，未來思考重點將是8年任期留下的歷史定位。民進黨立法院黨團書記長李俊俋受訪說，包括前總統李登輝，陳水扁、馬英九執政8年後政權都被政黨輪替，如何破除歷史的「必然」，這是蔡英文最嚴肅的課題，也是定錨歷史定位的重點事件。

總統得票概況

※以中選會公告為準｜看更多開票統計

歷屆總統版圖

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選舉剛結束，蔡總統昨天在國際記者會表示，將以穩定政局、持續政務推動為優先，內閣部分，行政院長蘇貞昌表現深獲民眾肯定，可望續任閣揆。民進黨接班梯隊分縣市長與內閣成員兩大部分，基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安、新竹市長林智堅都是連任首長，2022年任期將屆滿，下一步到底出任閣員還是轉戰其他縣市首長，引發關注。

內閣閣員部分，林佳龍、陳其邁兩人都已有豐富的政務歷練，也有選舉的實戰經驗，黨內人士表示，台中市立委選舉，林佳龍屬意徵召39歲學者背景的莊競程，結果成功擊敗對手沈智慧；與台灣基進黨合作推出「3Q哥」陳柏惟擊敗國民黨立委顏寬恒，打造海線選戰大驚奇，累積能量。陳其邁是否再選高雄市長、林佳龍是否再戰台中市長，都是牽一髮動全身。

黨內人士表示，布局接班梯隊攸關520內閣是否改組，哪些人要進入內閣團隊歷練、哪些人要參加2022直轄市與縣市長選舉等，這都是未來總統必須思考的重點，但可確定民進黨接班梯隊2021年底會定形。

總統縣市版圖

※以中選會公告為準｜看更多開票統計

布局2022地方首長選舉，北高兩直轄市首長是重中之重，黨內人士說，有「大阿哥」封號的鄭文燦處事圓融、廣結善緣，不是整碗捧走型的政治人物，且與其他政黨人士的互動也不錯，儘管2020立委選舉，桃園市少了一席立委，但非戰之罪，不影響鄭文燦在黨內的政治地位，鄭文燦也被視為下一屆台北市長的熱門人選。

另外，施政表現不俗的林智堅，年輕且「科技型男」形象深獲選民青睞，也被認為是台北市長可能人選。

下屆高雄市長部分，黨內人士說，除了陳其邁外，潘孟安也被視為黑馬，潘孟安施政表現第一，成功舉辦燈會，形塑「我屏東我驕傲」、打造屏東人的光榮感；施政表現亦深獲肯定，且曾代理民進黨主席的林右昌也被傳出是新北市長的熱門人選。

面對小黨林立，台灣民眾黨、時代力量、台灣基進黨的來勢洶洶，民進黨接班梯隊的布局都牽動民進黨政治版圖消長。（編輯：蘇志宗）1090112

新竹市長林智堅施政表現不俗，年輕且「科技型男」形象深獲選民青睞，也被認為是台北市長可能人選。（中央社檔案照片）
新竹市長林智堅施政表現不俗，年輕且「科技型男」形象深獲選民青睞，也被認為是台北市長可能人選。（中央社檔案照片）
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