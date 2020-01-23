蔡總統春節談話 用國台客粵語拜早年[影]

（中央社記者王承中台北23日電）今天是小年夜，總統蔡英文特別錄製影片，使用國語、台語、客語及粵語向民眾及全世界的華人朋友拜年，也特別感謝還在崗位上努力工作的同仁，並祝福大家新年快樂、事事順心。

蔡總統在影片中表示，她要特別感謝現在還在崗位上努力的國軍、警消、海陸空運輸的駕駛、機場工作的同仁，還有醫護人員。「因為有你們，才讓全體國人可以有一個方便、安全的年假」。

蔡總統指出，農曆新年是台灣人民跟全球華人最重要的節日。祝福大家恭喜發財、新年快樂、鼠年行大運。

蔡總統表示，她知道，最近有很多香港的朋友，關注她的影片。蔡總統也用粵語，祝大家在新的一年可以大吉大利。

蔡總統指出，就在不久前，台灣剛完成一場大選，台灣人民用民主投票的方式，選出自己的總統。用自己的方式，向全世界發出民主、自由的光，向華人世界發出尊嚴、希望的光。

蔡總統說，現在，選舉結束了，國家要繼續向前行。今年吃年夜飯的時候，不管大家電視想看哪一台，我們都是一家人。只要家庭和諧，國家就會團結。

最後，蔡總統再次祝福大家新年快樂、事事順心，Happy Lunar New Year。

蔡總統也在臉書發文提醒，過年期間訪友拜年，要注意勤洗手，搭乘交通運輸工具，要注意衛生管理，防疫工作不可少。政府也會持續做好防疫相關工作，對於疫情的發展也會密切注意。若想了解最新的防疫資訊，請以政府發布的資訊為主。防疫沒有假期，也請國人放心。（編輯：黃國倫）1090123