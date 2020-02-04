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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，造成多人死亡，其病原體新型冠狀病毒與SARS及MERS屬同一家族。台灣也出現確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、出入公眾場所戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情11/100

WHO武漢肺炎疫情地圖排除台灣 全球防疫出現缺口

最新更新：2020/02/04 17:42
世界衛生組織3日公布的疫情報告中連結最新開發的全球疫情資訊地圖，但卻排除台灣。圖為世衛3日召開執委會會議。（圖取自twitter.com/WHO）
世界衛生組織3日公布的疫情報告中連結最新開發的全球疫情資訊地圖，但卻排除台灣。圖為世衛3日召開執委會會議。（圖取自twitter.com/WHO）

（中央社記者唐佩君布魯塞爾4日專電）世界衛生組織（WHO）不當把台灣列在中國項下引起抗議，其最新公布的武漢肺炎疫情更進一步在全球地圖上排除台灣，沒寫出台灣也未列病例，凸顯全球防疫出現缺口風險。

自武漢爆發的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情持續擴大，世衛西太平洋辦事處今天最新統計，中國確診病例數達到2萬438例，其中重症2788例，死亡425例。

武漢肺炎疫情蔓延逾20國，且出現人傳人，世衛在1月30日宣告構成「國際關注公共衛生緊急事件」，但二度排除也有感染病例的台灣參與相關會議，並將台灣不當列在中國項下，造成義大利禁止台灣航班。

世衛在昨晚公布的疫情報告中連結最新開發的全球疫情資訊地圖，包含全球確診病例數，其中包括中國各省、地區和城市的病例數以及中國境外國家的確診病例數。

但這份全球疫情資訊地圖卻排除台灣，台灣在地圖上沒有名稱也沒有病例，進一步至中國疫情欄目中，有一欄未寫地名10個確例確診，點進去省分欄上寫著台北。

世界衛生組織不當把台灣列在中國項下引起抗議，其最新公布的武漢肺炎疫情更進一步在全球地圖上排除台灣，沒寫出台灣也未列病例。（圖取自WHO網頁who.maps.arcgis.com）
世界衛生組織不當把台灣列在中國項下引起抗議，其最新公布的武漢肺炎疫情更進一步在全球地圖上排除台灣，沒寫出台灣也未列病例。（圖取自WHO網頁who.maps.arcgis.com）

世衛疫情報告不當將台灣通報的確診病例列在中國項下，駐日內瓦辦事處持續嚴正抗議，要求更正。

中國將台灣孤立於國際社會之外，並持續向世衛組織施壓，包括美日加等多國為台發聲，認為台灣無法獲得當前全球健康問題的重要資訊，也無法與世衛及其他會員國協調合作，針對危機做出更統一的全球應對措施，全球社會都將因此受害。（編輯：林憬屏）1090204

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