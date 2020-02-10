斷鏈恐慌蔓延 台股一度急殺近190點

（中央社記者吳家豪台北10日電）武漢肺炎疫情擴散，造成供應鏈斷鏈恐慌蔓延，今天台股開盤急殺，盤中一度大跌189.47點，鴻家軍表現弱勢；隨後在面板、DRAM記憶體及板卡族群相對強勢帶動下，跌點收斂至60點內。

台股加權指數今天最低下探11423.34點，下跌189.47點；至10時35分左右，指數來到11575點，下跌37點，跌幅0.3%，成交值新台幣713億元，預估量能約1380億元。電子股跌0.72%，金融股跌0.4%。

權值股鴻海傳出深圳廠今天恐無法如期復工，股價一度下跌逾4%，早盤最低來到78.9元，成交量超過2.05萬張；鴻海集團的台揚跌幅逾2%，樺漢、鴻準、廣宇跌幅皆超過1%。

蘋概股另外2大指標台積電、大立光早盤下跌逾1%，最低來到321元、4575元。

市場傳出電動車大廠特斯拉為確保液晶儀表板及中控台螢幕供貨，已向面板廠群創追加2成訂單，激勵群創股價盤中上漲逾2%，最高來到9.44元，成交張數放大到16.32萬張；友達同步受惠面板搶購潮，股價大漲逾4%，最高來到11.5元，成交張數超過11萬張。

亞洲投顧分析師蘇建豐指出，上週五美股急跌造成台股今天回測，外資、投信偏向賣超，顯示法人在這波台股反彈並未積極進場，現階段大盤仍是反彈格局，應縮小操作資金。

蘇建豐觀察，台股如果跌破今天低點11423點，可能回測2月3日低點11138點。若大盤要出現回升態勢，需突破2月6日高點頸線壓力，才有可能打出技術線圖的第二隻腳、浮現買進訊號。（編輯：鄭雪文）1090210