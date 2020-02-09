武漢肺炎產業紓困方案 政院最快10日拍板

（中央社記者葉素萍台北9日電）武漢肺炎疫情衝擊觀光旅宿、交通運輸等相關產業，行政院發言人Kolas今天表示，紓困措施與振興方案，行政院秘書長李孟諺明天將召集各部會做最後確認，最快明天拍板，若定案就會在第一時間公布。

為防範新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情，政府限制陸客來台，並對14天內曾經入境或居住於中國的外籍人士，採取入境限制及簽證管制措施；觀光旅宿業首當其衝。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今天受訪指出，行政院在中國爆發疫情時，就已預見可能產生的紓困需求，相關部會已經啟動討論，也不斷蒐集輿情，在新國會成立之前，總統蔡英文也叮囑行政院視疫情需要評估是否訂定特別條例，所以行政院銜總統之命，更加緊要求各部會盤點現有行政資源與預算，以做為是否訂定特別條例的參考依據。

Kolas表示，這次的紓困方案，目前確認範圍有觀光、農、工業，至於金額或是補助產業類別，將由各部會評估盤點整合；她強調，這些都是納稅人的錢，行政院要仔細地精算，金額的規模為何、多少錢要做多少事，都必須清楚地向人民交代。（編輯：趙蔚蘭）1090209