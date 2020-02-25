武漢肺炎紓困條例三讀 總統4小時內火速簽署

總統蔡英文25日在總統府公開簽署「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」。（facebook.com/tsaiingwen）

（中央社記者溫貴香台北25日電）總統蔡英文今天在總統府公開簽署「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，並經行政院長蘇貞昌和衛生福利部長陳時中副署，完成條例公布，開啟台灣防疫紓困與振興的新里程碑。

「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」全案三讀後不到4小時，總統蔡英文（中）25日傍晚火速在總統府公開簽署，並經行政院長蘇貞昌（左）、衛福部長陳時中（右）副署，完成條例公布。中央社記者裴禛攝 109年2月25日

因應武漢肺炎疫情，立法院會今天下午1時56分三讀通過嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，規定經費上限為新台幣600億元，而經衛生機關認定須隔離或檢疫者等，得申請「防疫補償」。

總統在全案三讀不到4小時的傍晚5時30分，就在總統府三樓大禮堂火速簽署「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，這也是2018年6月6日她在總統府公開簽署「兒童及少年未來教育與發展帳戶條例」，第2次開放媒體採訪。

有趣的是2018年那次簽署的副署者是行政院長賴清德、衛福部長陳時中；這次副署者是行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中。兩次的衛福部長都是同一個人。與會者包括立法院長游錫堃、民進黨立法院黨團總召柯建銘等人。（編輯：蘇龍麒）1090225