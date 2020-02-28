日本武漢肺炎疫情升溫 旅遊警示升至黃燈北海道橙燈

外交部28日調升日本旅遊警示燈號至「黃色」，民眾宜檢討應否前往；北海道的旅遊警示燈號則調升為「橙色」，民眾宜避免非必要旅行。（共同社提供）

（中央社記者陳韻聿台北28日電）外交部今晚表示，有鑑於日本武漢肺炎確診病例持續增加，且近8成為當地或疑似當地感染，即日起調升日本旅遊警示燈號至「黃色」，民眾宜檢討應否前往。（延伸閱讀：日本武漢肺炎篩檢鬆散 確診人數可能嚴重低估）

此外，北海道的旅遊警示燈號則調升為「橙色」，民眾宜避免非必要旅行。（延伸閱讀：北海道發布緊急事態宣言 籲居民本週末避免外出）

外交部指出，日本武漢肺炎確診病例持續增加，近8成為當地或疑似當地感染，其中未知感染源者高達29%，且已發生數起社區及醫院群聚感染。

此外，美國疾病預防管制中心（CDC）已將日本列為第二級旅遊「警示」（Alert），並認定日本疫情已進入社區傳播階段；國務院22日也將日本提升至第二級「強化注意旅遊安全」（exercise increased caution）。台灣方面，流行疫情指揮中心22日則將日本旅遊疫情調升為二級警示。

除了美國和台灣，包括以色列、韓國和泰國等9國已對日本發布旅遊警示，並建議國人避免赴日。

考量台日往來密切，日本為台灣出訪旅客數最多的國家，外交部為保障國人權益，即日起調升日本旅遊警示燈號至「黃色」，提醒國人特別注意安全並檢討應否前往。

此外，有鑑於日本北海道確診病例持續增加，截至28日已高達66例，居日本之冠，北海道知事更宣布進入緊急狀態，外交部即日起將北海道旅遊警示燈號調升至「橙色」，建議避免非必要旅行。

外交部4種旅遊警示燈號，灰色警示為提醒注意，黃色警示是特別注意旅遊安全並檢討應否前往；橙色警示是避免非必要旅行；紅色警示是不宜前往，宜儘速離境。（編輯：林孟汝）1090228