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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情29/100

日本武漢肺炎疫情升溫 旅遊警示升至黃燈北海道橙燈

最新更新：2020/02/28 20:15
外交部28日調升日本旅遊警示燈號至「黃色」，民眾宜檢討應否前往；北海道的旅遊警示燈號則調升為「橙色」，民眾宜避免非必要旅行。（共同社提供）
外交部28日調升日本旅遊警示燈號至「黃色」，民眾宜檢討應否前往；北海道的旅遊警示燈號則調升為「橙色」，民眾宜避免非必要旅行。（共同社提供）

（中央社記者陳韻聿台北28日電）外交部今晚表示，有鑑於日本武漢肺炎確診病例持續增加，且近8成為當地或疑似當地感染，即日起調升日本旅遊警示燈號至「黃色」，民眾宜檢討應否前往。（延伸閱讀：日本武漢肺炎篩檢鬆散 確診人數可能嚴重低估

此外，北海道的旅遊警示燈號則調升為「橙色」，民眾宜避免非必要旅行。（延伸閱讀：北海道發布緊急事態宣言 籲居民本週末避免外出

防疫資訊

外交部指出，日本武漢肺炎確診病例持續增加，近8成為當地或疑似當地感染，其中未知感染源者高達29%，且已發生數起社區及醫院群聚感染。

此外，美國疾病預防管制中心（CDC）已將日本列為第二級旅遊「警示」（Alert），並認定日本疫情已進入社區傳播階段；國務院22日也將日本提升至第二級「強化注意旅遊安全」（exercise increased caution）。台灣方面，流行疫情指揮中心22日則將日本旅遊疫情調升為二級警示。

除了美國和台灣，包括以色列、韓國和泰國等9國已對日本發布旅遊警示，並建議國人避免赴日。

考量台日往來密切，日本為台灣出訪旅客數最多的國家，外交部為保障國人權益，即日起調升日本旅遊警示燈號至「黃色」，提醒國人特別注意安全並檢討應否前往。

此外，有鑑於日本北海道確診病例持續增加，截至28日已高達66例，居日本之冠，北海道知事更宣布進入緊急狀態，外交部即日起將北海道旅遊警示燈號調升至「橙色」，建議避免非必要旅行。

外交部4種旅遊警示燈號，灰色警示為提醒注意，黃色警示是特別注意旅遊安全並檢討應否前往；橙色警示是避免非必要旅行；紅色警示是不宜前往，宜儘速離境。（編輯：林孟汝）1090228

4種旅遊警示燈號小百科
  • 灰色警示：提醒注意
  • 黃色警示：特別注意旅遊安全並檢討應否前往
  • 橙色警示：避免非必要旅行
  • 紅色警示：不宜前往，宜儘速離境
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