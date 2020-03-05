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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情10/100

武漢肺炎／薩爾瓦多防疫 禁過去14天曾赴台旅客入境

最新更新：2020/03/05 20:47
外交部5日公告，薩爾瓦多近日禁止過去14天內曾前往包括台灣等7個國家地區的各國旅客入境。圖為薩爾瓦多國際機場防疫作業。（圖取自facebook.com/cepa.sv）
外交部5日公告，薩爾瓦多近日禁止過去14天內曾前往包括台灣等7個國家地區的各國旅客入境。圖為薩爾瓦多國際機場防疫作業。（圖取自facebook.com/cepa.sv）

（中央社記者陳韻聿台北5日電）武漢肺炎疫情全球蔓延，外交部今天公告，薩爾瓦多近日禁止過去14天內曾前往包括台灣等7個國家地區的各國旅客入境。

根據外交部領務局今天更新的資訊，薩爾瓦多除已在境內各機場、港口及海關實施體溫檢測，目前並禁止過去14天內曾前往中國、台灣、香港、澳門、韓國、義大利和伊朗等7個國家地區的各國旅客入境。

此外，曾停留上述國家地區的人士，必須在其他國家地區隔離至少30天後，才可申辦薩爾瓦多入境簽證。不過，在薩爾瓦多轉機（不入境）的旅客則暫時不受影響。

外交部提醒，已規劃前往旅遊或經商的國人宜注意薩國防疫和入境新措施。國人旅薩期間若遇急難需協助，可撥打駐瓜地馬拉大使館緊急聯絡電話：+502-5202-5920；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲協助。（編輯：楊玫寧）1090305

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