武漢肺炎／薩爾瓦多防疫 禁過去14天曾赴台旅客入境

外交部5日公告，薩爾瓦多近日禁止過去14天內曾前往包括台灣等7個國家地區的各國旅客入境。圖為薩爾瓦多國際機場防疫作業。（圖取自facebook.com/cepa.sv）

（中央社記者陳韻聿台北5日電）武漢肺炎疫情全球蔓延，外交部今天公告，薩爾瓦多近日禁止過去14天內曾前往包括台灣等7個國家地區的各國旅客入境。

根據外交部領務局今天更新的資訊，薩爾瓦多除已在境內各機場、港口及海關實施體溫檢測，目前並禁止過去14天內曾前往中國、台灣、香港、澳門、韓國、義大利和伊朗等7個國家地區的各國旅客入境。

此外，曾停留上述國家地區的人士，必須在其他國家地區隔離至少30天後，才可申辦薩爾瓦多入境簽證。不過，在薩爾瓦多轉機（不入境）的旅客則暫時不受影響。

外交部提醒，已規劃前往旅遊或經商的國人宜注意薩國防疫和入境新措施。國人旅薩期間若遇急難需協助，可撥打駐瓜地馬拉大使館緊急聯絡電話：+502-5202-5920；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲協助。（編輯：楊玫寧）1090305