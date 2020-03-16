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金融業防疫祭出國禁令 國泰人壽開第一槍

最新更新：2020/03/16 14:50
武漢肺炎疫情升溫，傳出波及金融業。國泰人壽16日表示，因應非常時期，即日起所有員工「強烈不建議」出國。（圖取自維基共享資源；作者Solomon203，CC BY-SA 3.0）
武漢肺炎疫情升溫，傳出波及金融業。國泰人壽16日表示，因應非常時期，即日起所有員工「強烈不建議」出國。（圖取自維基共享資源；作者Solomon203，CC BY-SA 3.0）

（中央社記者劉姵呈台北16日電）武漢肺炎疫情升溫，傳出波及金融業。國泰人壽今天表示，因應非常時期，即日起所有員工「強烈不建議」出國，包括出公差或私人旅遊，若要請假，主管也保有不准假的權利。

國泰人壽發言人林昭廷今天向中央社記者表示，即日起，「強烈不建議」國壽員工出國，包括出公差或私人旅遊，若為特別公差會再另外評估。

林昭廷強調，如果公司同仁要請自己的假，主管也保有不准假的權利，「呼籲公司同仁要共體時艱，因為不是只有自己，傳染病也會間接影響到周遭的人。」

為避免疫情擴大，金融監督管理委員會保險局今天也發出重要通知轉陳各保險公司董事長及總經理，要確實執行所屬高層主管及從業人員（含同居眷屬、室友）的出國管控，且防疫期間應全面避免非必要的公務及非公務出國行程。

保險局也表示，若董事長及總經理仍有出國規劃，必須事先通報金管會，包括說明出國及返國日期、國外每日行程、隨行人員及防疫準備作為。

此外，各公司對於所屬高層主管或從業人員（含同居眷屬、室友）自國外返國者，保險局也表示，應確實要求依規定進行「居家檢疫」或「自主健康管理」，且與該居家檢疫或隔離的返國人員有接觸的人，應主動通報公司，並進行自主健康管理。

保險局特別強調，各保險公司如有人員確診、隔離或居家檢疫，或自主健康管理情形（含眷屬、室友或接觸確診者），應立即辦理重大偶發事件通報。（編輯：張均懋）1090316

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