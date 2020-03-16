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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
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武漢肺炎疫情13/100

武漢肺炎／新竹縣出現確診病例 科技業警戒

最新更新：2020/03/16 11:01
新竹縣有一名武漢肺炎確診病例，為境外移入，引發新竹地區科技業高度關注。圖為新竹科學園區管理局行政大樓。（圖取自維基共享資源；作者Peellden，CC BY-SA 4.0）
新竹縣有一名武漢肺炎確診病例，為境外移入，引發新竹地區科技業高度關注。圖為新竹科學園區管理局行政大樓。（圖取自維基共享資源；作者Peellden，CC BY-SA 4.0）

（中央社記者張建中新竹16日電）新竹縣有一名武漢肺炎確診病例，引發新竹地區科技業高度關注。聯發科技台灣員工人數多達9000餘人，加上集團有多家子公司，內部積極戒備，持續宣導並實踐員工健康管理。

新竹縣政府15日發布新聞指出，新竹縣有一名武漢肺炎確診病例，為境外移入，這名個案並不是新竹縣民，目前已收治負壓隔離病房。

新竹縣出現首例武漢肺炎確診病例，引發新竹地區科技業高度關注。由於聯發科台灣員工有9000多人，且有多家子公司，聯發科表示，內部持續宣導並實踐員工健康管理，共同維護安心的工作環境。

聯發科指出，除減少員工出差，改採線上會議外，也要求發燒員工在家休息；對於訪客，則要求填具健康告知書，目前公司及集團全球營運一切正常。

新竹科學園區管理局表示，區內廠商目前除維持嚴格的門禁管制外，並增加員工與訪客體溫量測，要求戴口罩，訪客也盡量避免進入廠區。（編輯：張良知）1090316

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