更多編輯台推薦新聞：
日本公布武漢肺炎群聚感染地圖 含東京大阪共15處
國際

日本公布武漢肺炎群聚感染地圖 含東京大阪共15處

洋基證實小聯盟球員確診 美職棒圈武漢肺炎首例
運動

洋基證實小聯盟球員確診 美職棒圈武漢肺炎首例

武漢肺炎／各國央行抗疫降息注資 救市手段一次看
產經

武漢肺炎／各國央行抗疫降息注資 救市手段一次看

專題／國家隊趕工口罩機 老師傅：看見台灣技術實力
產經

專題／國家隊趕工口罩機 老師傅：看見台灣技術實力

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情10/100

武漢肺炎確診掃到台灣金融圈 業者加強防疫也忙澄清傳言

最新更新：2020/03/16 14:27
台灣15日新增確診6例，全為境外移入個案，目前累計59人感染武漢肺炎。（中央社製圖）
台灣15日新增確診6例，全為境外移入個案，目前累計59人感染武漢肺炎。（中央社製圖）

（中央社記者吳佳蓉、劉姵呈、吳家豪台北16日電）疫情指揮中心15日公布台灣新增6例武漢肺炎確診案例，其中第54案為北部30多歲男性。由於案54與租屋處室友於金融業任職，市場傳言從昨夜至今天上午不斷擴散，業者除了加強防疫措施外，也忙於對外澄清傳言。

第54案確診案例公布後，15日晚間即傳出有讀者向媒體爆料，是某外商金融業員工確診武漢肺炎，該外商已緊急關閉台北辦公室。

由於此案例除了職務內容與國內金融業密切相關外，傳言並指向其主管及室友也都受到波及，甚至更擴及家屬朋友及多家證券相關機構，造成國內金融圈人心惶惶，擔心是否會受到感染。

中央社記者今天向外商金融機構查證，證實一名員工在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）測試呈陽性反應，正針對辦事處進行深層清潔，辦事處員工將會在家中工作14天。此外，由於部分員工均有在台北市兩個辦事處工作，因此採取額外預防措施，要求另一辦事處員工也在家中工作14天。

在第54案確診案例室友方面，其中一名為某會計師事務所顧問部門員工，與確診案例同居所但不同房間，目前正在進行居家隔離，並於今天協助完成居所消毒工作；以最新收到的消息指出，今天上午醫院檢測結果為陰性反應，此員工在取得官方出具證明後，依據指示返家繼續居家隔離直至期滿。

該會計師事務所今天凌晨已完成所有樓層消毒工作，樓層相關部門人員仍需持續配合14天自主健康管理，直至3月28日期滿。

第54案確診案例的另一名室友為本土大型金控旗下壽險公司員工，業者今天上午向中央社記者證實，這名員工獲知室友確診後，也立即向公司及疾管局通報，公司當天即已完成預防性職場消毒作業，這名員工也已依規定隔離檢疫，初步檢驗結果為陰性，目前健康情況良好。為求謹慎，接獲通報後已安排與這名員工有互動的同仁進行「居家辦公」。

這家本土金控強調，集團相當重視防疫事宜，1月28日已成立集團防疫小組，並依衛生主管機關標準超前部署防疫準備，並於3月6日全數完成異地備援辦公及相關防疫演練。

至於其他包括外商直屬主管發燒、可能擴大波及某投信基金經理人、室友友人在某投顧任職、研究員參加券商法人說明會等傳言，造成金融圈人心惶惶、到處打聽最新消息進度；不過相關被點名的投信、券商、投顧及公司均紛紛澄清，希望謠言臆測切勿轉傳，避免衍生法律問題。（編輯：張良知）1090316

延伸閱讀
武漢肺炎單日新增6例確診創新高 全為境外移入疾管署記者會直播 16日說明口罩2.0及校園防疫疫情衝擊繳稅最長延一年 防疫補償金也免稅新北防疫 高中以下師生6月底前不准出國
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報