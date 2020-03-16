武漢肺炎確診掃到台灣金融圈 業者加強防疫也忙澄清傳言

（中央社記者吳佳蓉、劉姵呈、吳家豪台北16日電）疫情指揮中心15日公布台灣新增6例武漢肺炎確診案例，其中第54案為北部30多歲男性。由於案54與租屋處室友於金融業任職，市場傳言從昨夜至今天上午不斷擴散，業者除了加強防疫措施外，也忙於對外澄清傳言。

第54案確診案例公布後，15日晚間即傳出有讀者向媒體爆料，是某外商金融業員工確診武漢肺炎，該外商已緊急關閉台北辦公室。

由於此案例除了職務內容與國內金融業密切相關外，傳言並指向其主管及室友也都受到波及，甚至更擴及家屬朋友及多家證券相關機構，造成國內金融圈人心惶惶，擔心是否會受到感染。

中央社記者今天向外商金融機構查證，證實一名員工在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）測試呈陽性反應，正針對辦事處進行深層清潔，辦事處員工將會在家中工作14天。此外，由於部分員工均有在台北市兩個辦事處工作，因此採取額外預防措施，要求另一辦事處員工也在家中工作14天。

在第54案確診案例室友方面，其中一名為某會計師事務所顧問部門員工，與確診案例同居所但不同房間，目前正在進行居家隔離，並於今天協助完成居所消毒工作；以最新收到的消息指出，今天上午醫院檢測結果為陰性反應，此員工在取得官方出具證明後，依據指示返家繼續居家隔離直至期滿。

該會計師事務所今天凌晨已完成所有樓層消毒工作，樓層相關部門人員仍需持續配合14天自主健康管理，直至3月28日期滿。

第54案確診案例的另一名室友為本土大型金控旗下壽險公司員工，業者今天上午向中央社記者證實，這名員工獲知室友確診後，也立即向公司及疾管局通報，公司當天即已完成預防性職場消毒作業，這名員工也已依規定隔離檢疫，初步檢驗結果為陰性，目前健康情況良好。為求謹慎，接獲通報後已安排與這名員工有互動的同仁進行「居家辦公」。

這家本土金控強調，集團相當重視防疫事宜，1月28日已成立集團防疫小組，並依衛生主管機關標準超前部署防疫準備，並於3月6日全數完成異地備援辦公及相關防疫演練。

至於其他包括外商直屬主管發燒、可能擴大波及某投信基金經理人、室友友人在某投顧任職、研究員參加券商法人說明會等傳言，造成金融圈人心惶惶、到處打聽最新消息進度；不過相關被點名的投信、券商、投顧及公司均紛紛澄清，希望謠言臆測切勿轉傳，避免衍生法律問題。（編輯：張良知）1090316