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台灣捐千萬片口罩 蔡總統：國際一份子該做的

最新更新：2020/04/02 13:40
總統蔡英文（前）2日上午前往衛福部疾管署視察中央流行疫情指揮中心，面對媒體關心防疫準備情形，蔡總統比讚回應。中央社記者吳家昇攝　109年4月2日
總統蔡英文（前）2日上午前往衛福部疾管署視察中央流行疫情指揮中心，面對媒體關心防疫準備情形，蔡總統比讚回應。中央社記者吳家昇攝　109年4月2日

（中央社記者張茗喧台北2日電）指揮中心昨天公布室內1.5公尺的社交距離指引，總統蔡英文今天上午視察疫情指揮中心時首次戴上口罩露面，坦言捐千萬片口罩是身為國際一份子該做的，因為「病毒沒有分國界」。

蔡總統昨天宣布捐出1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員後，各國紛紛發聲明感謝台灣。

蔡總統今天上午戴著口罩視察中央流行疫情指揮中心，離開前接受媒體訪問時說，這是台灣身為國際一份子應該做的，防疫要國際大家一起來，因為「病毒沒有分國界」，未來可能視情況決定是否加碼捐贈。

總統府發言人丁允恭表示，指揮中心昨天發布社交距離相關指引，要求在室內必須相隔1.5公尺，由於蔡總統在指揮中心內無法做到相隔1.5公尺，因此戴上口罩來視察，也是蔡總統首次在公開場合中戴口罩露面。

丁允恭說，蔡總統今早抵達後，先是聽取簡報，了解整體防疫工作，也帶了水果替防疫人員加油打氣、補充維他命C。（編輯：陳政偉）1090402

總統蔡英文（前右）2日上午前往中央流行疫情指揮中心視察，指揮官陳時中（前左2）、副指揮官陳宗彥（前左）前來迎接。中央社記者吳家昇攝 109年4月2日
總統蔡英文（前右）2日上午前往中央流行疫情指揮中心視察，指揮官陳時中（前左2）、副指揮官陳宗彥（前左）前來迎接。中央社記者吳家昇攝 109年4月2日
總統蔡英文（前左）2日前往衛福部疾管署視察中央流行疫情指揮中心，蔡總統及指揮官陳時中（前右）、副指揮官陳宗彥（後左2）等人都戴上口罩。中央社記者吳家昇攝　109年4月2日
總統蔡英文（前左）2日前往衛福部疾管署視察中央流行疫情指揮中心，蔡總統及指揮官陳時中（前右）、副指揮官陳宗彥（後左2）等人都戴上口罩。中央社記者吳家昇攝　109年4月2日
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