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武漢肺炎紓困條例追加預算案 立院逕付二讀拚14日三讀

最新更新：2020/04/10 11:02
立法院會10日進行報告事項時，將行政院版、國民黨立委曾銘宗版、時代力量黨團版的紓困條例修正草案逕付二讀，預計最快14日完成三讀。（中央社檔案照片）
立法院會10日進行報告事項時，將行政院版、國民黨立委曾銘宗版、時代力量黨團版的紓困條例修正草案逕付二讀，預計最快14日完成三讀。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳俊華台北10日電）立法院會今天進行報告事項時，將行政院版、國民黨立委曾銘宗版、時代力量黨團版的紓困條例修正草案逕付二讀，預計下週一（13日）由立法院長游錫堃召集協商，最快14日完成三讀。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，行政院2日上午加開臨時院會，通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，追加特別預算新台幣1500億元，讓經費上限從原先的600億元，提高為2100億元，全案送立法院審查。

游錫堃昨天召集朝野協商，各黨團同意將特別條例修正草案在10日院會逕付二讀，13日中午前，行政院應將追加預算之預估、第1期執行情形提出書面說明給各黨團，供協商時參考，並在13日下午進行條文實質協商。

立法院會上午進行報告事項時，在朝野黨團都同意的情況下，將政院版、曾銘宗版、時代力量黨團版的紓困條例修正草案，依協商結論決定，併案逕付二讀，由游錫堃召集協商。

民進黨團也提議，14日院會的討論事項中，只列「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案一案，朝野黨團無異議通過。（編輯：黃國倫）1090410

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