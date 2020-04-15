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回應現金紓困訴求 蘇貞昌：讓有需要的勞工領
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回應現金紓困訴求 蘇貞昌：讓有需要的勞工領

最新更新：2020/04/15 19:11
國民黨訴求發現金紓困，行政院長蘇貞昌15日表示，待政院送交立院的追加特別預算通過後，受疫情影響的勞工有現金補貼。（中央社檔案照片）
國民黨訴求發現金紓困，行政院長蘇貞昌15日表示，待政院送交立院的追加特別預算通過後，受疫情影響的勞工有現金補貼。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北15日電）國民黨訴求發現金紓困，行政院長蘇貞昌今天表示，待政院送交立院的追加特別預算通過後，受疫情影響的勞工有現金補貼，這都是讓有需要的勞工領現金的實際方案。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊經濟，國民黨主席江啟臣今天重申，希望在排富前提下，直接給予人民現金補助；前總統馬英九辦公室也再度呼籲，以現金紓困來「還稅於民」，並說發現金跟政府將推出的酷碰券相比，哪種方式比較好，「隨便問一個路人就可得到答案」。

蘇貞昌晚間在臉書發文表示，「紓困振興有先後，現金酷碰有專攻。」

他說，政院送交立院的追加預算通過後，受疫情影響企業的勞工，每個月將可領最高新台幣2萬元的薪資補貼，最多3個月。勞保投保2萬4000元以下的自營業者，一次發3萬現金補貼。這些都是短期紓困，讓有需要的勞工領現金的實際方案。

蘇貞昌指出，現階段紓困最重要，等到疫情平穩後，政府還會加碼發放多種消費折扣券，刺激景氣、讓產業重上軌道。（編輯：林淑媛）1090415

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