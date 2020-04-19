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武漢肺炎疫情13/100

學生敦睦艦隊實習染疫 政戰學院停課兩週

最新更新：2020/04/19 13:28
海軍敦睦艦隊3官兵18日確診武漢肺炎，由於艦隊實習生是國防大學政戰學院的學生，軍方人士19日表示，政戰學院立刻消毒並停課兩週。（示意圖／圖取自facebook.com/FHK.NDU.ROC）
海軍敦睦艦隊3官兵18日確診武漢肺炎，由於艦隊實習生是國防大學政戰學院的學生，軍方人士19日表示，政戰學院立刻消毒並停課兩週。（示意圖／圖取自facebook.com/FHK.NDU.ROC）

（中央社記者游凱翔台北19日電）海軍敦睦艦隊3官兵確診武漢肺炎，也是國內首次官兵確診；由於敦睦艦隊實習生是國防大學政戰學院的學生，軍方人士今天表示，政戰學院除立刻消毒，也停課兩週。

中央流行疫情指揮中心昨天下午宣布，國內新增3例（案396、397、398）武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病例，都是海軍敦睦艦隊官兵，是國內首次有官兵確診。

疫情指揮中心指出，案396於4月12日出現頭痛、嗅覺異常情形，4月15日下船後返家並自行就醫，4月17日再次就醫，由醫院採檢通報；案397於4月初開始出現上呼吸道腫痛、頭痛、流鼻水、咳嗽、嗅覺異常等症狀，返家後於4月17日就醫並採檢通報；案398於4月13日開始有嗅味覺異常，4月17日自行前往醫院急診就醫後採檢通報。

軍方人士今天受訪表示，由於海軍敦睦艦隊實習生是政戰學院的學生，除了立刻進行校園消毒外，政戰學院也停課兩週，並啟動自主健康管理，讓可能接觸者入住隔離營舍。（編輯：蘇志宗）1090319

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