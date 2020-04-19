德報肯定台灣防疫成果 將蔡總統與梅克爾並列

德國大報週日畫報（Bild am Sonntag）19日報導女性領導的國家防疫表現特別好，將蔡總統（左3）與德國總理梅克爾（中）等人並列。中央社記者林育立柏林攝 109年4月19日

（中央社記者林育立柏林19日專電）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）蔓延全球，德國大報「週日畫報」表示，女性領導的國家防疫表現顯然特別好，將總統蔡英文與德國總理梅克爾並列。

週日畫報（Bild am Sonntag）今天用2個版面的篇幅、以「更強大的性別」為題報導，女性領袖治理的國家，防疫的表現較佳。

報導將全球7位女性領袖的照片並列，從左到右分別是39歲的紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）、34歲的芬蘭總理馬林（Sanna Marin）、63歲的總統蔡英文、65歲的梅克爾（Angela Merkel）、44歲的冰島總理雅各斯多提爾（Katrin Jakobsdottir）、59歲的挪威總理瑟爾貝克（Erna Solberg）及42歲的丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）。

報導表示，這7位領袖的共同點是決策明快且前後一致，蔡總統1月就幾乎不讓來自中國的班機降落並增加口罩產能，反之男性領袖例如巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）批評2019冠狀病毒疾病是媒體炒作出來的，英國首相強生（Boris Johnson）3月還說病毒不會阻止他握手。

此外，女性領導人還善於與他人合作，例如馬林請明星在社群媒體上宣導正確的防疫知識，反之美國總統川普把病毒散播的責任推給別人，將自己塑造成抗疫英雄。

週日畫報在介紹蔡總統的防疫成果時指出，台灣離中國很近，到目前為止卻僅造成6人死亡，令人難以置信。嚴格的入境管制、隔離及用手機追蹤疑似感染者是台灣主要的防疫方式。（編輯：郭中翰）1090419