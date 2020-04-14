武漢肺炎女力防疫全球亮點 蔡總統梅克爾並列受肯定領袖

富比世刊登一篇文章指出，全球抗疫表現最佳的國家的共同點就是領導人為女性，並將總統蔡英文（左）與德國總理梅克爾（右）等人並列。（中央社檔案照片）

（中央社紐約13日綜合外電報導）武漢肺炎蔓延全球，富比世刊登一篇文章指出，全球抗疫表現最佳的國家都有一個共同點，就是女性領導人，文章將總統蔡英文與德國總理梅克爾等人並列。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒全球。富比世（Forbes）刊登一篇由性平專家惠騰柏考克斯（Avivah Wittenberg-Cox）撰寫、以「對冠狀病毒有最佳因應方式的國家彼此間的共通點為何？女性領導人」為題的文章。

文中列舉台灣、德國、紐西蘭、冰島、芬蘭、丹麥等女性領導人，並指出他們透過「真相」、「果斷」、「科技」、「愛」等方式來因應疫情。

文章指出，蔡總統所在的台灣，在疫情初期很快就採取行動因應。疫情爆發以來，蔡總統共推出124項措施遏止病毒傳播，但並未訴諸目前許多國家在用的封城措施。

不僅於此，台灣目前也正捐贈1000萬個口罩給美國與歐洲等國家。文章指出，蔡總統的抗疫成績也被美國有線電視新聞網（CNN）讚為全球最優之一；台灣疫情受到控制，目前僅出現6個死亡病例。

同樣展現果斷力的還有紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern），文章提到，紐西蘭很早就採取封城措施，在國內僅通報6起確診病例時，她就下令入境紐國的民眾須自我隔離，隨後也很快禁止外國人士入境。明確且果斷的決策使紐西蘭免於遭受風暴，直到4月中，紐西蘭僅出現4起死亡案例。

另一方面，德國總理梅克爾（Angela Merkel）選擇及早告知民眾真相。文章指出，梅克爾很早就站出來，並冷靜地告訴國內民眾，國內約有7成人口會染病。（譯者：侯姿瑩/核稿：陳亦偉）1090414