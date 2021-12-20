早安世界》總統邀府院黨高層會商 新竹縣市合併升格有高度共識
總統邀府院黨高層會商 新竹縣市合併升格有高度共識
總統蔡英文19日邀集府院黨高層開會，希望執政黨團全力支持行政院長蘇貞昌所領導的行政團隊，也期盼朝野以國家發展為共同目標，支持中央政府總預算。據總統府發言人張惇涵表示，與會者有高度共識支持新竹縣市合併升格，總統則認為未來台灣的國土行政區劃，必須以宏觀的視野進行討論。新竹縣長楊文科對此回應，竹竹合併升格必須經過公開討論、取得共識比較容易獲得支持。新竹市長林智堅則說，竹竹合併升格是民眾期待，能讓新竹成為半導體產業連結全世界的「超導體」。（看完整報導）
高鐵宜蘭站址確定採用折衷第5案 最快2025年動工
交通部長王國材19日表示，高鐵宜蘭站站址確定選在先前共識最高的第5案，也就是位於宜蘭縣政中心以南350公尺處的「折衷案」，最快2025年動工。高鐵宜蘭站將與台鐵計劃設立的「宜蘭新站」平行共構，以方便旅客轉乘。對此，宜蘭縣長林姿妙希望交通部盡快展開後續作業，讓宜蘭交通更順暢。（看完整報導）
颱風雷伊肆虐菲律賓災情嚴重 今天接近台灣將帶來大雨
強烈颱風雷伊19日上午位於鵝鑾鼻西南方海面上，中央氣象局預測將朝西北轉北往東沙島海面行進，外圍及殘留的水氣將在20日至22日影響台灣。氣象專家吳德榮表示，颱風雷伊21日可能帶來大範圍較強降雨。菲律賓日前受雷伊侵襲災情慘重，有108人死亡，逾30萬人逃離家園和濱海度假勝地。（看完整報導）
王力宏父手寫信控挾孕逼婚 李靚蕾7聲明要求道歉否則提告
歌手王力宏遭前妻李靚蕾指控男女關係混亂引熱議，之後王力宏的父親王大中19日公布手寫信函替兒子喊冤，稱李靚蕾當年以懷孕要脅結婚，李靚蕾則公開7點聲明，要求王力宏在19日下午3時前道歉，否則將尋求法律途徑解決。她隨後公開王力宏以豪宅做為條件，要求李靚蕾收回指控的簡訊。王力宏形象大壞之後，除了在中國的若干代言合約被取消，在央視連續劇中演唱的片尾曲也被消音，片尾字幕的工作人員名單已經看不見他的名字。（看完整報導）
銀行推40年房貸減輕首購族負擔 房仲業者提醒升息風險
房貸利率低，房市持續熱絡，多家銀行推出40年房貸，拉長房貸還款期，藉此減輕年輕首購族群負擔。不過，銀行列出申貸條件，除了將審查房屋物件狀況，也會審核申貸人年齡、收入及是否具備首購身分，並非人人均能申請。房仲業者分析，40年期總利息支出較高，且若央行升息，將連帶影響房貸利率，每月攤還本息成本將隨之增加，申貸人必須留意相關風險。（看完整報導）
專家會議建議第3劑混打開放全廠牌 指揮中心將說明接種新制
國內外COVID-19疫情持續，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組專家19日開會後建議，台灣第3劑疫苗間隔維持5個月，但開放全廠牌混打。現階段國內混打僅開放AZ疫苗混打mRNA疫苗，若新制上路，未來開放莫德納混打BNT、BNT混打莫德納、莫德納混打高端等，但需要與醫師討論。疫情指揮中心發言人莊人祥表示，疫苗接種新制彙整中，最快20日對外說明。（看完整報導）
中國藉華為入侵澳洲電信系統 美憂國安風險早有憑據
美國連年警告中國電信巨頭華為的產品構成國安風險，彭博調查證實美方說法早有憑據。澳洲情報官員2012年曾知會美國情報圈，他們發現澳洲電信系統遭人以高超手段入侵，並稱問題始自華為一項藏有惡意程式碼的軟體更新。這起事件證實美澳對中國利用華為設備從事間諜活動的疑慮，即使從未對外公開，它一直是兩國劍指華為的核心案例。（看完整報導）
英國Omicron單日增逾1萬例 倫敦進入重大事件狀態
COVID-19具高度傳染力的Omicron變異株肆虐歐洲，荷蘭耶誕節將實施防疫封鎖措施。英國疫情快速升高，12日到18日的確診案例較前一週躍增44.4%，感染Omicron變異株的患者單日增逾1萬例，倫敦市長因此宣布全市進入「重大事件」狀態，協助首都各大醫院因應住院人數的飆升。德法等數國已將英國列入高風險國家名單，從英國入境者要隔離2週。（看完整報導）
台北馬拉松7人不適送醫 送醫後6人進加護病房
2021台北馬拉松19日上午開跑，近2萬6000名跑者共襄盛舉。但在比賽過程中，共有7名跑者因身體不適送醫，其中2名選手氣喘與胸痛、5名選手為到院前心肺功能停止（OHCA）狀態，7人緊急送醫後，1人已經出院，其餘6人均在加護病房觀察中。醫生提醒有高血壓、高血糖等三高問題的民眾，若病況沒控制好千萬別參加馬拉松，若賽程期間身體不適也不要勉強完賽。（看完整報導）
戴資穎羽球世錦賽拿銀牌 追平台灣選手最佳成績
世界球后戴資穎19日在世界羽球錦標賽女單金牌戰對上世界排名第3的日本名將山口茜，以14比21、11比21敗下陣，拿下銀牌，未能如願奪冠，但這是戴資穎個人首面世錦賽獎牌，也追平台灣選手的最佳成績。（看完整報導）
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