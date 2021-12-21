早安世界》疫苗第3劑建議4類對象優先接種 24日起全廠牌混打

疫苗第3劑建議4類對象優先接種 24日起全廠牌混打

疫情指揮中心20日宣布，依衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家建議，65歲以上長者、長照機構住民與工作者、醫護人員、防疫工作人員及高風險工作人員，以及容易感染及疾病嚴重風險者，建議應優先接種追加劑，24日起全廠牌混打，嚴重不良反應者，經醫師評估可施打AZ疫苗。（看完整報導）

11月外銷訂單655億美元再寫新高 電子傳產動能強

經濟部20日表示，電子與傳統產業動能強勁，一舉推升11月外銷訂單金額達655億美元，創單月歷史新高，表現優於預期，2021年前11個月累計金額飛越6000億美元關卡，同樣寫下歷年同期新高，全年可望破6600億美元，刷新歷史紀錄。（看完整報導）

台積電赴日本熊本設22及28奈米晶圓廠 投審會通過

經濟部投審會20日通過台積電赴日建廠申請，理由為赴日設廠為台日指標性企業合作，且相關製程技術落後台灣至少一個世代，應無高階製程外流疑慮，台灣半導體仍保有國際競爭優勢。（看完整報導）

高雄捷運黃線計畫中央審議通過 預計117年底通車

行政院國家發展委員會20日召開的委員會議審查通過高雄捷運黃線建設計畫。高雄市副市長林欽榮表示，建設計畫總經費1442.37億元，可擴大都會核心區路網，預計民國117年底完工通車。（看完整報導）

中國直播主薇婭逃漏稅遭罰58.6億 陸媒指補稅風暴來襲

中國當局強推的「共同富裕」政策影響擴及網路直播主，據新華社報導，有「直播一姊」之稱的薇婭因逃漏稅遭罰人民幣13.41億元（約新台幣58.6億元）巨款，在此之前，朱宸慧（雪梨Cherie）、林珊珊（林珊珊_Sunny）因偷逃稅款不僅被追繳人民幣數千萬元，多個社群平台帳號陸續並遭封禁。新京報一篇評論說，加強網路直播稅收監管有利於營造公平競爭的稅收環境，有助於在二次分配環節縮小收入分配差距，促進社會公平。（看完整報導）

德保拉連2年獲中職年度MVP洋將第一人 曾峻岳奪新人王

中華職棒大聯盟20日舉行年度頒獎典禮，中信兄弟隊洋投德保拉連續第2年成為年度最有價值球員（MVP），史無前例，年度新人獎由富邦悍將隊20歲投手曾峻岳拿下。統一獅隊林岱安包辦金手套和最佳9人獎，林岱安直言沒有拿總冠軍是較大的遺憾，明年要學會「不要太聽話」。王威晨年度獎項豐收，三壘手金手套3連霸、追平紀錄，最佳9人也完成2連霸。（看完整報導）

智利總統大選35歲柏瑞克勝出 左派強勢回歸

智利左派候選人柏瑞克19日贏得總統大選，成為智利歷來最年輕的領導人。2年前爆發大規模示威之後，進步左派勢力崛起，柏瑞克的勝選，代表的正是左派強勢回歸。「紐約時報」報導，柏瑞克將擔負起草擬多年、已剩最後一哩路的新憲法完成，新憲有望為性別平權、原住民權利和環保等議題帶來深刻的法律和政治改革。（看完整報導）

中研院P3實驗室調查報告列3疏失 N95等關鍵防護裝備沒穿戴

中央流行疫情指揮中心20日公布中研院染疫案調查報告，發現實驗人員沒戴N95口罩、雙層手套、護目鏡，也沒在生物安全櫃中做實驗，離開時甚至先脫口罩，2週內將依法開罰。（看完整報導）

王力宏致歉：暫時退出演藝圈 房子過戶給李靚蕾

歌手王力宏和前妻李靚蕾婚變風暴持續，王力宏19日首度在社群平台發聲後，20日再度發文，但一改前一天的強硬態度。他說：「沒經營好婚姻，給家人帶來困擾，沒給大眾做好偶像該有的形象，都是我的錯。」並向父母、李靚蕾和他們的3個孩子鄭重道歉，並表示暫時退出演藝圈，孩子們居住的房子將過戶女方名下。（看完整報導）

新北跨年煙火秀13分14秒 市府公布10大最佳觀賞點

新北市政府20日宣布，跨年夜將在淡水河上施放13分14秒「光耀新北－1314就愛你跨河煙火秀」，開始的時間是31日晚間8時22分，施放場域橫跨八里及淡水河岸，長度達1公里。市府公布金色水岸河濱公園、左岸河濱公園、漁人碼頭等10大觀賞煙火地點。（看完整報導）