早安世界》保麗龍杯明年7月起禁用 自備容器買飲料至少便宜5元

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根據環保署22日發布的規範草案，以發泡塑膠材質（如保麗龍）製成的飲料杯從明年7月起將禁止使用。（圖取自Unsplash圖庫）

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保麗龍杯111年7月起禁用 自備容器買飲料至少便宜5元

為減少一次性飲料杯的使用數量，環保署22日發布規範草案，規定明年7月起不得再使用以發泡塑膠材質（如保麗龍）製成的飲料杯，業者若違規按次可處1200至6000元罰鍰。另外，連鎖飲料店、速食店、便利商店及超級市場應提供消費者自備與未自備飲料杯至少新台幣5元的價差優惠，若提供一次性飲料杯需加收費用。（看完整報導）

經濟回溫 11月失業率3.66%創21年同期新低

行政院主計總處22日公布11月失業率與季調後失業率，雙雙連5月下降，且失業率3.66%創下21年同期新低，顯示國內經濟活動持續回溫，勞動市場跟著好轉。此外，12月陸續迎來耶誕節、元旦假期，將帶來人潮與商機。按照過去經驗，業者用人需求會跟著增加，12月失業率可望再降0.04至0.08個百分點。（看完整報導）

中研院估台灣2022年經濟成長率3.85% 示警通膨風險

中央研究院經濟所22日發布最新經濟預測，預估今年台灣經濟成長率達6.04%；展望明年，復甦步調延續但通膨風險升溫，預期2022年台灣經濟成長率僅3.85%，且通膨率將超過2%的通膨警戒線。研究員周雨田解釋，COVID-19變異株Omicron在多國延燒，新一波疫情來勢洶洶，勢必對全球供應鏈瓶頸產生較大影響，運輸物流阻塞導致供需失衡的情況會持續惡化。（看完整報導）

COVID-19疫苗接種數位證明年底前開放申請 與多國洽談相互認證

針對歐盟22日起承認台灣核發的「COVID-19疫苗接種證明書」與歐盟核發的「歐盟數位COVID-19證明」具同等效力，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，台灣版數位疫苗證明預計下週推出，屆時將開放民眾申請使用。另外，陳時中指出，除了歐盟，台灣也同步和許多國家談判相互認證數位證明。（看完整報導）

立陶宛美食首現台北國際食品展 體現台立友好關係

來自立陶宛25家食品廠商，首度參加22日登場的台北國際食品展，帶來啤酒、糕餅、各式甜點零食、巧克力等立陶宛國民美食及傳統舞蹈表演，展現兩國友好關係。在台立陶宛協會會長歐淑娜鼓勵台灣使用立陶宛的食材入菜，讓更多台灣人了解立陶宛豐富美麗的食物文化。（看完整報導）

台北市覆議案遭否決 但敬老金是否恢復還很難說

台北市議會22日不記名表決台北市政府針對發放1500元重陽敬老金提出的覆議案，贊成維持市議會「台北市重陽節禮金致送自治條例」的有48票，達出席議員2/3門檻，市府覆議案遭否決。北市法務局長袁秀慧稍後表示，市府將依照地方制度法43條向行政院申請將條例函告無效。（看完整報導）

世衛示警歐洲疫情將更嚴重 日本延長停止外人入境措施

世界衛生組織歐洲區辦事處21日示警，隨著Omicron變異株傳播，確診人數將會大增，各國應做好準備，每個人都應接種追加劑。世衛數據顯示，與任何地方的人口規模相比，歐洲近幾週通報的確診人數最多。此外，日本為防堵Omicron而停止接受外國人入境申請的措施原定12月底截止，但首相岸田文雄21日宣布，疫情管制措施將延長實施一段時間。（看完整報導）

習近平肯定林鄭月娥施政 稱新選制下立法會選舉成功

中國香港特區行政長官林鄭月娥因為港府強力鎮壓抗議反送中的民眾，並配合北京收緊香港言論自由等政策，在國際上聲名狼藉，但她22日在北京述職期間，獲得中國國家主席習近平的充分肯定。習近平說，香港選委會選舉和立法會選舉在新的選舉制度下舉行，「都取得成功」，中央將繼續堅定不移貫徹「一國兩制」方針。林鄭月娥這次述職，被認為關係到她2022年6月底到期之後是否可以續任。（看完整報導）

美國售台MQ-9B無人機 軍方：111年3月前獲發價書

美國軍售台灣MQ-9B海上衛士無人機、M109A6自走砲，立委關切何時會取得發價書；軍方回應目前已開始編列預算執行，正與美方進行發價書的項目、數量等內容談判，預計明年3月，也就是第一季前可獲MQ-9B發價書。M109A6自走砲則牽涉到一部分精準導引套件的規格與價格，陸軍司令部與美方還在商討中，應該很快能夠獲得發價書。（看完整報導）

影片／數十年磨一劍 NASA韋伯太空望遠鏡預計耶誕升空

歷經數十年等待，史上最強大的詹姆斯‧韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）終於暫定在今年耶誕節發射。詹姆斯‧韋伯太空望遠鏡比哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）靈敏約100倍，部署後能讓天文學家史無前例地窺探宇宙初期形成的第一批銀河。（看完整報導）