空手道代表團12人確診 基因定序最快12/28出爐

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北27日電）台灣空手道代表團赴哈薩克參賽，返台至今出現12名團員確診COVID-19。中央流行疫情指揮中心今天表示，團員病毒基因定序初步結果，預計最快明天傍晚出爐。

此空手道團隊共22人，12月24日入境台灣，安排於集中檢疫所完成14天檢疫，檢疫所首次採檢就有11人為陽性個案，今天又出現1名代表團員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），已進行基因定序，釐清感染病毒株。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午在記者會中表示，代表團12名確診者無人出現中重度以上狀況，10人有輕微症狀，大多是發燒、咳嗽、流鼻水、喉痛喉癢、全身倦怠等，其餘2人無症狀，病毒量Ct值介於11至34不等，每個人病毒變化不太一致，全數在醫院負壓隔離病房接受完善治療。

羅一鈞說，其餘團員依規定於入境後3天執行公費居家快篩，檢驗皆為陰性。空手道代表團確診12人飛機座位分布於28至44排，個案並無聚集於飛機同區域，再加上代表團是在入境當天或隔天採檢陸續確診，從病毒量分析，研判並非1至2天內感染，推論皆為機上感染可能性低。

羅一鈞表示，代表團確診者較可能是在比賽期間或賽程結束逗留於哈薩克期間接觸染疫者。

指揮中心指揮官陳時中表示，國際體育賽事出國管理模式，近2天將邀集相關主管機關舉行檢討會議，希望確保體育賽事代表團未來出國比賽能更安全。

媒體詢問，體育賽事早已規劃，為何會有團員僅接種1劑COVID-19疫苗就出國比賽。陳時中表示，也許是代表團員在接種第1劑疫苗後，出現較嚴重不舒服症狀，擔心影響比賽成績，才沒有完整接種2劑疫苗。至於是否強制規定必須接種2劑或3劑疫苗才可出國比賽，他僅說，未來會檢討此事。（編輯：管中維）1101227