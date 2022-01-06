英格蘭15人有1人染疫創新高 旅行限制卻將放寬

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（中央社倫敦5日綜合外電報導）英國今天通報2021年最後一週COVID-19病例創新高，英格蘭每15人就有1人染疫，首相強生卻說旅行限制無法控制疫情，將取消入境前需出示採檢報告且入境後需隔離直至採陰的規定。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染人數暴增，讓醫院等公共服務極度緊繃，因為醫院除了人力短缺，住院人數也持續增加。

英國政府今天宣布新規定，將取消要求入境旅客出示出發前採檢報告，以及入境後隔離直至採檢陰性的規定，改為要求入境者在抵達的頭兩天接受側向流體免疫層析法（lateral flow），而非較昂貴的PCR採檢。

英國已是歐洲最受疫情衝擊的國家之一，染疫死亡人數目前逼近15萬人，自去年11月底以來，Omicron變異株入侵導致確診病例再度激增。

強生（Boris Johnson）今天對議員表示，單日新增確診近日突破20萬大關，上月起為控制疫情強化的旅遊限制如今不再有效。

他告訴議員：「現在Omicron盛行率這麼高，這些措施對病例增加的影響有限，且會繼續讓我國旅遊業蒙受重大損失。」

「所以我宣布，英格蘭從週五清晨4時（台北時間7日中午12時）起取消入境前採檢規定，這種規定讓許多人斷了旅行的念頭…。」

強生指出，只有側向流體免疫層析法陽性才需再接受PCR檢測，「來協助我們釐清邊境是否出現任何變數」。

他還宣布，為緩解病例空前激增造成的影響，針對英國無症狀感染者的採檢規定將會放寬。1月11日起，無症狀感染者採檢陽性，將無須再接受PCR採檢確定。

蘇格蘭與威爾斯明天起將實施類似措施。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110106