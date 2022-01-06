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宜蘭34學生吃到不熟肉腹瀉 勒令團膳商暫停供餐

2022/1/6 17:46（1/6 18:05 更新）
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宜蘭縣黎明國小與中華國中共有34名學生5日吃過營養午餐中未烤熟的雞腿後，陸續出現腹瀉等不適，6日已正常上課，縣府已勒令廠商暫時停止供餐。（中華國中提供）中央社記者沈如峰宜蘭傳真 111年1月6日
宜蘭縣黎明國小與中華國中共有34名學生5日吃過營養午餐中未烤熟的雞腿後，陸續出現腹瀉等不適，6日已正常上課，縣府已勒令廠商暫時停止供餐。（中華國中提供）中央社記者沈如峰宜蘭傳真 111年1月6日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣6日電）宜蘭縣政府表示，黎明國小與中華國中共有34名學生昨天吃過營養午餐中未烤熟的雞腿後，陸續出現腹瀉等不適，今天已正常上課，縣府已勒令廠商暫時停止供餐，直到改善完畢。

宜蘭縣教育處今天接受媒體聯訪時指出，這次烤雞腿是營養午餐廠商為學生加菜，共計2500支，其中1000支由黎明國小的廚房負責燒烤，另外1500支由廠商的廚房處理。

教育處表示，由廠商處理部分，因廚工在溫度設定上有問題，導致1500支的雞腿中有部分沒熟透，導致25名中華國中學生、9名黎明國小學生身體出現腹瀉等不適情況；不適學生中，有4名學生在學校健康中心接受觀察，3名學生曾前往醫院就醫，但今天都已正常上課。

教育處指出，除已依照合約扣廠商5點，並開罰新台幣1萬2500元，若累積扣20點將解約；即日起也勒令廠商暫時停止供餐，直到改善完畢。

針對去年底宜蘭有9所學校發生86名師生午餐後身體不適，今天又傳出這起案件，宜蘭縣政府表示，將嚴格要求廠商加強生產管理，避免類似事件再發生。

團膳廠商接受媒體電訪時指出，事發後負責的廚工已主動請辭，日後會檢討作業流程，配合縣府要求檢討改進。（編輯：戴光育）1110106

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