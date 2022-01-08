台南捷運第1期藍線延伸線到關廟 沿線規劃15站

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台南市政府初步規劃台南捷運第一期藍線延伸線，這條路線將有主線和支線，分別從仁德轉運站延伸到歸仁區和關廟區，沿線有15座車站。此為路線示意圖。 （台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年1月8日

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（中央社記者張榮祥台南8日電）台南市政府初步規劃台南捷運第1期藍線延伸線，這條路線將有主線和支線，分別從仁德轉運站延伸到歸仁區和關廟區，沿線有15座車站，市府已召開2場說明會，將居民意見納入評估。

台南捷運優先路網規劃，以第1期藍線進展最快，已完成綜合規劃期中作業，北起永康區大橋站，經中華東路、東門路，再到仁德轉運站。第1期藍線延伸線則是往東深入到歸仁區、關廟區，長度14.54公里，沿線設15座車站、1座機廠。

台南市政府交通局初步規劃第1期藍線延伸線主線有8座車站，分別是仁德家樂福站、仁德區公所站、義林路站、南興里站、歸仁圓環站、善化寺站、歸仁交流道站、關廟國中站，以解決在地通勤、通學、購物、辦公等需求。

第1期藍線延伸線支線有7站，包括歸南里站、歸仁六甲站、凱旋路站、國家地震中心站、沙崙國際學校站、高鐵台南站、綠能科學城站，行經三井OUTLET，可服務高鐵與市區間轉乘需求，串接產業交通廊道。

交通局預估未來透過捷運從東區到高鐵站只需22分鐘，東區到歸仁圓環約14分鐘，東區到關廟區約21分鐘，大幅縮短車程，上下班更準時，也能減少私人運具降低細懸浮微粒（PM2.5），解決交通阻塞問題。

交通局新聞稿指出，台南捷運藍線計畫包含第1期藍線及延伸線，已納入前瞻計畫補助，按部就班推動，第1期藍線已完成綜合規劃期中作業，第1期藍線延伸線也正進行可行性研究期末作業，路線則接續第1期藍線。

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第1期藍線延伸線未來將配合「沙崙智慧綠能科學城」開發計畫，成為鄰近三鐵共構（高鐵、火車、捷運）的產業園區，並串接周邊產業交通廊道，對地區發展極具重要性。

台南捷運4條優先路網中，除第1期藍線及第1期藍線延伸線，正在進行民意溝通作業的綠線從東區平實營區到健康路，紅線從大同路到高雄大湖站，處於可行性研究期末作業階段。另外，市府尚在爭取高鐵台南站到新市區的深綠線、大同路到安平區、安南區、南科、善化區的黃線等2條路線。（編輯：張芷瑄）1110108