COVID-19全球最新情報1/9

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根據路透社統計，Omicron變異株肆虐下，美國COVID-19住院率直逼去年1月寫下的紀錄。圖為洛杉磯的百貨商場，民眾戴口罩逛街。（中央社檔案照片）

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（中央社台北9日電）全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron疫情擴散，日本沖繩美軍基地、駐韓美軍基地紛傳疫情；奧地利總理打3劑疫苗仍突破性感染；澳洲財政部長也傳出確診。

法新社統計8日顯示，在1月1日到7日期間，全球每日平均新增210萬6118人確診感染COVID-19，而2021年12月23日至29日期間，每日平均新增確診剛突破100萬大關，亦即確診數於10天內就翻升1倍。

自從Omicron變異株去年11月底在南非首度現蹤以來，全球新增確診病例暴增了270%。但COVID-19相關死亡仍處於2020年10月以來的最低水準，今年1月1日到7日期間平均每日6237人染疫不治。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間9日上午7時，全球至少548萬3747人因染疫病逝，至少3億466萬2344人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，8日新增2例本土病例，均與桃機感染事件有關；另增42例境外移入，無新增死亡個案。

桃機新增的2例COVID-19病例均為突破性感染個案且均打過3劑疫苗，其中女保全3劑全打莫德納疫苗仍染疫。

桃園機場相關感染COVID-19確診數達14人，除1名機場防疫計程車司機病毒序列不同外，其餘13人暫列群聚，包含7名清潔員、3名歌友會相關人員、2名機場保全、1名防疫計程車司機。

桃園機場發生群聚案，桃園市長鄭文燦8日與總統蔡英文視訊時說，將針對有金嗓歌友會足跡者發送3000多封細胞簡訊提醒採檢。

8日新增2例COVID-19本土病例，都與桃機感染事件有關。（中央社製圖）

● 香港

香港衛生署衛生防護中心公布，截至8日零時零分，正調查過去24小時新增21例確診和16例無症狀感染個案，至今累計確診個案1萬2770例。

新增個案當中30例為境外移入，6例與境外移入有流行病學關聯，以及一例本土個案。29例涉及變異病毒株的感染，6例的變異病毒株檢測結果待定，餘下2例的病毒量不足以進行變異病毒株檢測。個案涉及18男19女，年齡介於1至74歲。

● 中國

中國官方通報，7日新增159例確診，其中95例屬本土病例，陝西西安占46例、河南省43例、浙江省4例、深圳市2例。

西安市及河南省的本土疫情是近期疫情焦點，據西安官方7日通報，當地自上月初爆發疫情至今，已集中隔離4萬5760人，規模超過2020年武漢市封城時期；而7日報告24例病例的河南鄭州市，10日起全市中小學校、幼兒園暫停線下教學，啟動線上教學。

截至7日24時，中國大陸現有確診病例3367例。累計治癒出院9萬5451例，累計死亡4636例，累計報告確診10萬3454例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者144萬6939人，尚在醫學觀察的密切接觸者3萬9276人。

7日新增無症狀感染者52例，其中境外移入46例、本土6例。

● 日本

沖繩美軍基地7日新增254例確診，創疫情爆發以來單日新高。如果換算成每10萬人口染疫數來看，最近一週則高達約1905人，疫情狀況可說全球最糟。

日本「琉球新報」報導，截至7日止的最近一週，沖繩美軍共有903人確診，對照沖繩縣政府現存資料，沖繩美軍基地內的軍、文職及軍眷等，在2011年6月底合計約4萬7300人。

日本TBS電視台報導，東京都8日新增1224例確診，時隔約4個月單日新增再逾1200例，也是上週六單日確診案例數約15倍。

日本各地確診病例近日快速增加，日媒統計，截至8日下午5時30分止，全境至少新增8082例確診病例，時隔約4個月單日新增再次突破8000例。

● 韓國

駐韓美軍確診案例快速增加，7天增加近700例，因此8日提高健康防護狀況（HPCON）等級至B+，禁止外出前往餐廳、夜店、電影院等行程。健康防護狀況一般分為A、B、C、D等4階段。

根據駐韓美軍司令部官網，自上月28日至1月3日為止，駐韓美軍共新增682例確診，累計達3027例確診。

調升等級後不可外出前往餐廳、酒店、夜店、健身房、電影院、三溫度等場所，只有發生緊急狀況、就醫，或有宗教需求等人員才能外出。

● 菲律賓

菲律賓衛生部通報，8日新增2萬6458起確診病例，創新高紀錄；再添265人病歿。累計超過293萬人染疫，逾5萬2000人病逝。

● 印度

印度衛生部8日通報新增14萬1986例確診，為去年5月底以來最多，累計3537萬人染疫，為全球第2多，僅次於美國；再添285起死亡病例，累計48萬3463人病歿。

※ 大洋洲

● 澳洲

澳洲財政部長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）宣布確診，加入其他染疫同僚行列。Omicron變異株肆虐澳洲，單日確診數8日首破10萬大關。

澳洲曾有不少政府高官確診，包括副總理喬伊斯（Barnaby Joyce）、國防部長杜登（Peter Dutton）等，都已經痊癒。

澳洲的確診人數連日來創下新高，8日又見攀升。全國新增11萬6025例確診，打破前一天的7萬8000多例紀錄。

其中近10萬新增病例出現在人口最多的維多利亞州（Victoria）和新南威爾斯州（New South Wales）。即將開打的澳洲網球公開賽（Australian Open）舉辦城市墨爾本（Melbourne）就位於維州。

※ 歐洲

● 瑞典

瑞典王室8日宣布，瑞典王儲維多利亞公主（Princess Victoria）確診感染COVID-19，目前症狀輕微，並稱她已完整接種疫苗。

瑞典王室發表聲明說，44歲的維多利亞公主先前也曾染疫，目前與家人在住所隔離。路透社報導，本週稍早前，維多利亞公主的雙親、瑞典國王和王后雙雙確診。

隨著境內確診人數激增，染疫住院病患也大幅攀升，讓瑞典醫療體系面臨更大壓力，但住院人數仍遠低於先前幾波疫情高峰。染疫不治目前仍維持在相對低點。

瑞典王儲維多利亞公主確診COVID-19。（圖取自維基共享資源，作者Dean Calma，CC BY 2.0）

● 英國

英國8日通報新增14萬6390人確診感染COVID-19，較前一天的17萬8250人染疫減少，累計確診攀升至1433萬3794例；但新增313人於確診28天內不治，較前一天的229死增加，累計病故增至15萬57人。

路透社報導，英國最近幾週Omicron變異株相關確診激增，但相較於先前幾波疫情，死亡率一直較低。

儘管染疫人數暴增，但相較於首波疫情，住院和病故人數遠低得多，而當時民眾尚未接種疫苗。英國政府正敦促民眾接種疫苗追加劑，目前約61%英國境內12歲以上人口已施打追加劑。英國政府也正尋求說服未接種疫苗民眾趕快接種。

● 法國

2022年法國首場反抗疫措施遊行8日在全國街頭上演，由於正值抗疫新法立法期間，加上總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前施壓未接種疫苗者，反對者聲勢浩大，動員逾10萬人，所幸過程大致平和。

人群中，56歲的派翠斯（Patrice）來自巴黎郊區，他向法媒表示，對不合理的限制感到厭煩，想和平抗議，「因為Omicron根本不致命，都是政治措施。我不反疫苗，反的是通行證，它只是用來控制的手段」。他沒打疫苗，同時呼籲政府清楚告知疫苗的副作用。

法國公共健康局（Sante publique France）8日公布數據，過去24小時法國新增確診病例為30萬3669例。疫情爆發至今，COVID已奪走法國9萬8209人性命。

另外，法國足球甲級聯賽（Ligue 1）巴黎聖傑曼（Paris Saint- Germain, PSG）表示，由於梅西（Lionel Messi）確診後持續養病中，將缺席9日與奧林匹克里昂隊（Olympique Lyonnais）的比賽。

阿根廷籍前鋒梅西採檢陰性後，已從家鄉返回法國巴黎，但尚未獲准參加比賽。

2022年法國首場反抗疫措施遊行8日在全國街頭上演，反對者聲勢浩大，動員逾10萬人。（圖取自facebook.com/philippot.f）

● 奧地利

奧地利總理府7日表示，總理內哈默（Karl Nehammer）確診，目前正在自我隔離，未出現任何症狀。

內哈默先前已3次接種疫苗。奧地利總理府表示，內哈默目前在家透過視訊及電話會議處理公務，未來幾天將不會出席任何公務活動。他的妻子及小孩採檢都呈陰性。

● 義大利

義大利衛生部8日通報新增19萬7552人確診感染COVID-19，較前一天的10萬8304人染疫大增，此外新增COVID-19相關死亡184例，較前一天的223死減少。

路透社報導，自2020年2月爆發疫情以來，義大利境內累計13萬8881人染疫不治，排名歐洲第2高，僅次於英國，全球則排名第9高。截至目前境內累計通報確診728萬例。

※ 美洲

● 美國

根據路透社統計，Omicron變異株肆虐下，美國COVID-19住院率直逼去年1月寫下的紀錄。

Omicron似乎較不如前幾波疫情致命，但官員警告，確診數量過多仍足以拖垮醫療系統。

根據紐約時報數據，截至7日，美國平均單日新增64萬8211人確診，14天增加228%；住院患者達12萬1599例，直逼13萬2000例的空前紀錄。

美國COVID-19死亡率則維持在單日1400例左右。

● 巴西

巴西衛生部8日通報，過去24小時新增115人確診感染COVID-19不治，累計病故增至61萬9937例。

南美最大國家巴西8日新增4萬9303人染疫，累計確診攀升至2249萬9525例，排名全球第3高，僅次於美國和印度。

● 墨西哥

墨西哥衛生部公布的數據顯示，7日新增168人染疫病逝，累計死亡人數突破30萬大關，來到30萬101人。新增2萬8023起確診病例，累計408萬3118人染疫。（編輯：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1110109