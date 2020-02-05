誰更著急 滯陸國人遭對岸政治利用

在陸委會透過各種管道協調之下，接回武漢台商的包機在3日晚間11時40分抵達桃園國際機場。中央社記者林俊耀攝 109年2月4日

（中央社記者繆宗翰台北特稿）台人陷於武漢，到底誰更著急？湖北省台辦今公開表示，經統計有900多人盼返台、含黃岡1名癌症病患，偏遠縣市已完成集結，望台方「積極配合」，盡快於近日內順利完成運送工作。

武漢肺炎事件爆發至今超過一個月，對於政府提出接返湖北當地國人的要求，北京及湖北方面先是已讀不回，直到出現當地台商確診病例後，才配合安排首班包機。

沒想到，首批上機乘客卻未依政府要求，出現確診案例，因此，在確認搭機乘客情況之前，政府不得不暫緩後續包機安排，未料湖北方面今天反以人道親情相挾。

中國湖北武漢等城市因新型冠狀病毒肺炎疫情自1月23日起陸續封閉對外交通，宛如封城。海峽交流基金會當天即委託台商協會調查當地滯留台人數量、需求，建構聯絡平台，提供協助；接著在1月26日正式發函中國大陸海峽兩岸關係協會，希望協商應處機制。

中國國務院台灣事務辦公室1月27日發布的新聞稿雖坦承收到函電，卻稱「台灣方面有人聲稱已就各種管道與對岸協調，包括與海協會溝通協商，與實際情況不符」，並指在湖北的台灣民眾得到「妥善照顧」，疫情防控工作正在有序推進。

陸委會法政處長蔡志儒1月28日表示，接獲超過百通滯留民眾求助電話，反映受到封城影響，旅館關閉，沒有固定住所，且藥品短缺，身心狀況令人擔憂，但何時才能協助受困台灣民眾返台，還得進一步等待陸方回應。

陸委會副主委兼發言人邱垂正1月30日則強調，已有約有400名滯留湖北的台灣人向政府求救，政府持續向中國大陸方面探詢可能的處理方式，包含以專機接返回台，呼籲陸方盡速回應。

然而，陸方對於上述訴求仍舊充耳不聞，直到滯留當地的台灣民眾於1月31日傳出確診感染武漢肺炎，才開始有所動作。

具有北京市、蘇州市特邀政協委員身分的資深台商徐正文1日召開記者會，讓媒體與滯留武漢的國人視訊連線；國台辦當晚則提供新華社專訪武漢市台辦人員通稿，稱部分台人因工作家庭需要盼早日返台，「我們高度重視，正在積極協助解決」。

首架武漢台商包機在3日深夜抵台，協助處理相關事宜的台商徐正文（前中）4日也在台北內湖受訪，說明首批武漢台商返台後現況。中央社記者王飛華攝 109年2月4日

隔天，同屬中國官媒的中新社則引述湖北省台辦稱，近日將協助安排首批200多名台人，乘民航包機從武漢返回台灣。

這段期間，政府持續向陸方溝通，希望能讓有特殊用藥需求、慢性疾病患者、小孩及老人等優先返台，但直到2月3日當晚起飛前，陸方才將完整登機名單給台灣。

但在實際回台人員當中，上述人員僅是少數，卻多了未曾通報的陸配。此外，首批回台人員更有一人確診，多名疑似病例，令防疫面臨重大威脅。

徐正文5日也坦言，第一批返台者實際數字為247人，比救援會名單多出3人，而其中一名就是確診病例。

面對政府再次要求協商下一階段優先旅客名冊，並在「啟航前一日」繳交完整旅客名冊，湖北省台辦副主任、新聞發言人邢軍志今天卻歸咎政府「以收容能量有限為由，不同意我們的運送安排」。

邢軍志並表示，經統計有900多人盼返台、含黃岡1名癌症病患，偏遠縣市已完成集結，望台方積極配合盡快於近日內順利完成運送工作。

1月底至今，凡是政府提出的接返訴求，陸方均迂迴處理，不予正面回應，直到出現確診病例，才忙將國人「甩鍋」，具有急迫回台需求的老弱婦孺更被忽視，未能第一時間搭機，直到今天才稱有「癌症患者」仍滯留當地。

即便如此，對於如何具體安排這900多人回台，北京當局持續「已讀不回」，下一步若再重蹈3日的覆轍，在缺乏溝通、疫情通報不明的情形下，逕自安排人員搭機，恐怕再次襲擊台灣防疫最前線。（編輯：張淑伶）1090205