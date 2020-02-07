更多編輯台推薦新聞：
口罩實名制如何買？庫存怎麼查？9大QA一次看
生活

口罩實名制如何買？庫存怎麼查？9大QA一次看

防疫自助 醫界倡洗手飲食運動不迷信偏方
生活

防疫自助 醫界倡洗手飲食運動不迷信偏方

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握
國際

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握

不斷更新／武漢肺炎擴散 圖解疫情一次看
生活

不斷更新／武漢肺炎擴散 圖解疫情一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
上海5人確診武漢肺炎 跨省追出健身房群聚感染
首頁 / 兩岸

上海5人確診武漢肺炎 跨省追出健身房群聚感染

最新更新：2020/02/07 00:45

（中央社記者沈朋達上海7日電）中國上海有5人被確診武漢肺炎，感染來源不明。經該市進行流行病學調查後，竟追出一起在安徽省蚌埠市健身房的群聚感染，蚌埠隨後也發現當地5名患者與這間健身房有關。

上海市政府6日舉行疫情防控新聞發佈會，說明針對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作。會中，上海市疾控中心主任傅晨指出，該市黃浦區和寶山區分別在1月26日和29日發生兩起聚集性疫情，其中黃浦區有2個病例，寶山區則有3個。

上述5人都沒有湖北的旅遊史、沒有可疑病例接觸史，也沒有食用野生動物的暴露史，感染來源成謎。

他說，經上海流行病學調查團隊了解，黃浦區和寶山區其中一起病例曾在1月20日聚餐，循線追查，發現寶山區3起病例在1月上旬曾赴安徽省蚌埠市參加親友婚禮，期間當中2例病例曾到某健身房運動，這間健身房被視為高度懷疑線索。

蚌埠之後也宣布，當地5起病例和這間健身房有關，並發出通告排查在那段期間曾到過健身房的所有人員。

傅晨以此為例，說明流行病學調查的重要性，指透過線索的排查，能了解病例基本狀況，掌握人員活動軌跡，明確傳播途徑，以便盡快採取醫學觀察隔離等措施，阻斷疾病傳播。（編輯：徐崇哲）1090207

延伸閱讀
武漢肺炎 北京市爆41起群聚感染124人確診中國群聚感染增加 沒去過武漢同事和家人染肺炎

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報