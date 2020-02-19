武漢肺炎中國累計2004死 確診7.4萬

中國國家衛生健康委員會通報，2月18日武漢肺炎累計死亡病例已突破2000例，累計確診病例7萬4185例。圖為旅客在南京火車站出站口接受體溫測量。（中新社提供）

（中央社台北19日電）中國國家衛生健康委員會今早通報，2月18日，武漢肺炎新增死亡病例136例，累計死亡病例已突破2000，來到2004人；新增確診病例1749例，累計確診病例7萬4185例。

國家衛健委最新通報顯示，中國大陸湖北省以外地區18日新增確診病例56例，已經連續第15天呈下降態勢。

據通報，2月18日，中國大陸新增2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例1749例，新增重症病例236例，新增死亡病例136例（湖北132例，黑龍江、山東、廣東、貴州各1例），新增疑似病例1185例。

18日新增治癒出院病例1824例，解除醫學觀察的密切接觸者2萬5014人。

截至2月18日午夜，大陸現有確診病例5萬7805例（其中重症病例1萬1977例），累計治癒出院病例1萬4376例，累計死亡病例2004例，累計確診病例7萬4185例，現有疑似病例5248例。累計追蹤到密切接觸者57萬4418人，尚在醫學觀察的密切接觸者13萬5881人。

其中，湖北省新增確診病例1693例（武漢1660例），新增治癒出院病例1266例（武漢676例），新增死亡病例132例（武漢116例），現有確診病例5萬633例（武漢3萬8020例），其中重症病例1萬1246例（武漢9562例）。

截至2月18日午夜，湖北累計治癒出院病例9128例（武漢4895例），累計死亡病例1921例（武漢1497例），累計確診病例6萬1682例（武漢4萬4412例）。新增疑似病例596例（武漢234例），現有疑似病例3462例（武漢1649例）。

最新通報顯示，大陸湖北以外地區18日新增確診病例56例，已連續第15天下降。過去數據分別為：890例（3日）、731例（4日）、707例（5日）、696例（6日）、558例（7日）、509例（8日）、444例（9日）、381例（10日）、377例（11日）、312例（12日）、267例（13日）、221例（14日）、166例（15日）、115例（16日）、79例（17日）。

據通報，香港特別行政區累計確診病例62例（出院4例，死亡1例），澳門特別行政區10例（出院5例）。（編輯：楊昇儒/曹宇帆）1090219