香港第2架包機 接返鑽石公主號82港人

（中央社台北22日電）港媒報導，香港政府派出第2架包機赴日本接載「鑽石公主號」郵輪上的香港居民，今天凌晨約1時40分返抵香港，乘客包括82名香港居民和兩名澳門居民。

爆發武漢肺炎疫情的鑽石公主號共有364名港人，港府迄今已派出兩架包機，共接回188人。

官方香港電台報導，這架國泰航空包機抵達前，已有大批身穿全套保護衣的工作人員和救護車在停機坪候命。

包機今晨約1時40分返抵，窗口內可看到乘客分隔而坐，並有配戴口罩，機上的機組人員身穿全套防護衣。

衛生署醫護人員先上機簡單講解檢疫安排及為乘客量體溫後，一對年長的男女首先下機，登上一輛旅遊巴士離開，據信應是澳門政府先接走兩名澳門居民。

其後，82名港人分別乘坐6輛旅遊巴士直奔火炭駿洋邨隔離中心，接受檢疫觀察14天。

據報導，截至21日，鑽石公主號乘客中共有2019冠狀病毒疾病確診病例634例，其中66例為香港居民，他們必須留在日本就醫。

至於屬於確診患者的密切接觸者，香港衛生署已就包機接載他們的防疫風險管理措施制定方案，正全力與航空公司商討可行安排，但這些人必須是檢測結果為陰性且身體狀況適宜才能登機。（編輯：楊昇儒）1090222