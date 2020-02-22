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武漢肺炎韓國確診暴增142人 總計達346例
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新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情8/100

中國武漢肺炎累計2345死 確診7.6萬

最新更新：2020/02/22 09:35

（中央社台北22日電）中國國家衛生健康委員會今早通報，2月21日，武漢肺炎新增死亡病例109例，累計死亡2345人；新增確診病例397例，累計確診病例7萬6288例。

據通報，2月21日，中國大陸31個省市區新增2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例397例，新增死亡病例109例（湖北106例，河北、上海和新疆生產建設兵團各1例），新增疑似病例1361例。

20日新增治癒出院病例2393例，解除醫學觀察的密切接觸者2萬6441人，重症病例減少156例。

截至2月21日午夜，大陸31個省市區現有確診病例5萬3284例（其中重症病例1萬1477例），累計治癒出院病例2萬659例，累計死亡病例2345例，累計報告確診病例7萬6288例，現有疑似病例5365例。累計追蹤到密切接觸者61萬8915人，尚在醫學觀察的密切接觸者11萬3564人。

其中，湖北省新增確診病例366例（武漢314例），新增治癒出院病例1767例（武漢992例），新增死亡病例106例（武漢90例），現有確診病例4萬7647例（武漢3萬6680例），其中重症病例1萬892例（武漢9555例）。

湖北累計治癒出院病例1萬3557例（武漢7206例），累計死亡病例2250例（武漢1774例），累計確診病例6萬3454例（武漢4萬5660例）。新增疑似病例1125例（武漢927例），現有疑似病例4490例（武漢3414例）。

據通報，截至2月21日午夜，香港特別行政區累計確診病例68例（出院6例，死亡2例），澳門特別行政區10例（出院6例）。

國家衛健委今天通報並附註稱：湖北將2月19日核減的病例數重新加回到確診病例，並對當日新增病例數進行校正。據此，2月19日，大陸新增確診病例訂正為820例，累計確診病例訂正為7萬5002例，累計出院病例訂正為1萬6157例。

此外，2月20日，大陸累計確診病例訂正為7萬5891例，累計出院病例訂正為1萬8266例。

湖北省衛生健康委員會昨天疫情通報首度發生與國家衛健委數據不一的情況後，至截稿，湖北衛健委官網尚未發布21日疫情通報，首度晚於國家衛健委通報。（編輯：楊昇儒/翟思嘉）1090222

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