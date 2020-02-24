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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情10/100

中國武漢肺炎新增病例再降 湖北以外僅11人

最新更新：2020/02/24 12:46
中國國家衛生健康委員會24日公布武漢肺炎數據，新增確診409例，累計死亡病例2592例。全國除了湖北以外僅新增確診11例，創新低。圖為武漢火神山醫院醫護人員。（中新社提供）
中國國家衛生健康委員會24日公布武漢肺炎數據，新增確診409例，累計死亡病例2592例。全國除了湖北以外僅新增確診11例，創新低。圖為武漢火神山醫院醫護人員。（中新社提供）

（中央社台北24日電）中國國家衛生健康委員會今天公布2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）數據，中國大陸23日新增確診409例，累計死亡病例2592例。全國除了湖北以外僅新增確診11例，再創新低。

湖北省以外的地方，新增確診從最高峰2月3日的890例，到了20日降到300例以內，22日僅18例，23日已只有11例。

防疫資訊

根據通報，截至23日，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增病例409例，累計確診7萬7150例，其中，現有重症病例9915例；新增死亡病例150例，累計死亡2592例；尚在醫學觀察的密切接觸者有9萬7481人。

在湖北省方面，新增確診病例398例，其中武漢就有348例，累計確診病例6萬4287例；新增死亡病例149例，累計死亡病例2495例；現有疑似病例2770例。（編輯：張淑伶/曹宇帆）1090224

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