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武漢肺炎疫情7/100

武漢肺炎疫情 中國新增本土病例黑龍江占大宗

最新更新：2020/04/15 09:50
根據官方通報，中國14日新增確診病例46例，其中境外輸入36例，本土10例，分別是黑龍江省8例與廣東省2例。圖為哈爾濱市民取包裹。（中新社提供）
根據官方通報，中國14日新增確診病例46例，其中境外輸入36例，本土10例，分別是黑龍江省8例與廣東省2例。圖為哈爾濱市民取包裹。（中新社提供）

（中央社台北15日電）中國國家衛生健康委員會今天公布最新疫情通報，4月14日全中國新增確診病例46例，其中境外輸入36例，本土10例，分別是黑龍江省8例與廣東省2例。

根據中國國家衛健委發布的疫情通報，14日中國新增死亡病例1例（湖北1例）；新增疑似病例11例，其中10例為境外輸入疑似病例（黑龍江5例，上海4例，遼寧1例），1例為本土疑似病例（遼寧1例）。

當日新增治癒出院病例78例，解除醫學觀察的密切接觸者1058人，重症病例減少3例。

境外輸入現有確診病例904例（含重症病例45例），現有疑似病例72例。累計確診病例1500例，累計治癒出院病例596例，無死亡病例。

截至4月14日午夜，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例1137例（其中重症病例113例），累計治癒出院病例7萬7816例，累計死亡病例3342例，累計報告確診病例8萬2295例，現有疑似病例73例。累計追蹤到密切接觸者72萬1295人，尚在醫學觀察的密切接觸者8309人。

至於首傳疫情的重災區湖北省無新增確診病例，新增治癒出院病例39例（武漢39例），新增死亡病例1例（武漢無新增死亡病例），現有確診病例179例（武漢179例），其中重症病例57例（武漢57例）。

累計治癒出院病例6萬4402例（武漢4萬7250例），累計死亡病例3222例（武漢2579例），累計確診病例6萬7803例（武漢5萬8例）。無新增疑似病例，無現有疑似病例。

至於無症狀感染者的統計數據，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者57例，其中境外輸入無症狀感染者3例。

而無症狀感染者當日轉確診病例7例（境外輸入5例）；當日解除醫學觀察32例（境外輸入7例）；尚在醫學觀察無症狀感染者1023例（境外輸入228例）。

港澳方面，香港特別行政區1012例（出院434例，死亡4例），澳門特別行政區45例（出院15例）。（編輯：曹宇帆/翟思嘉）1090415

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