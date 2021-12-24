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中國2022兩會時間拍板 全國人大3月5日開幕

2021/12/24 15:37
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（中央社台北24日電）2022年中國全國兩會開幕時間今天出爐。第13屆中國全國人民代表大會第5次會議將於明年3月5日召開；中國人民政治協商會議第13屆全國委員會（全國政協）會議則預計在明年3月4日舉行。

官媒央視新聞app（應用程式）報導，13屆中國全國人大常委務委員會第32次會議下午表決通過全國人大常委會關於召開13屆全國人大5次會議的決定。根據決定，會議於2022年3月5日在北京召開。

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報導表示，日前召開的13屆中國全國政協第64次主席會議，審議通過關於召開政協第13屆全國委員會第5次會議的決定（草案），建議會議於2022年3月4日在北京召開。

受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，2020年、2021年的中國全國兩會均邀請部分在北京的中外記者採訪會議，不邀請境外記者臨時進京採訪。採訪主要會透過網路、視訊和書面方式進行。（編輯：繆宗翰/楊昇儒）1101224

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