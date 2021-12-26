陝西本土疫情已累積499例確診 情況仍不明朗

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（中央社台北26日電）中國陝西省今天再增逾150例COVID-19本土確診，自9日以來，累計已報告本土確診病例499例，其中西安市就占485例，但疫情目前仍未到轉折點，專家預計要到1月中情況才會明朗。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，中國25日共新增158例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土確診病例，其中157例集中在陝西省，西安市占其中155例。

據陝西省衛健委，自12月9日以來，全省累計報告本土確診病例499例，其中西安市485例、延安市7例、咸陽市7例。

陝西省15日確診的1名病例由於一直沒有症狀，活動範圍也大，導致多人受到感染。陸媒健康時報不完全統計，與該病例有關聯的病例目前已有逾50例，但追蹤困難，使陝西這波疫情迅速蔓延。

中國工程院院士張伯禮昨天表示，基層疫情防控「大意了」。他認為，一般而言，疫情尚需1個或1個半周期才能判斷何時能出現轉折，即還要約20天才能看出分曉。

不過他強調，西安的疫情肯定能夠阻斷，但需要堅持防疫措施。（編輯：翟思嘉）1101226