中國增209例確診 陝西通報180宗本土病例

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（中央社台北28日電）中國27日共報告新增209例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，其中本土病例182例，有180例集中在陝西省。

中國國家衛生健康委員會網站通報，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團27日共報告新增209例COVID-19確診病例，其中182例為本土病例，包括陝西的180例（西安175例、咸陽3例、延安2例），浙江紹興1例，和雲南昆明1例。

截至26日，西安在本輪疫情中已累計通報635例本土確診。當局自27日起強化防疫措施，要求所有民眾除接受核酸檢測外，不能出門、聚集。

在無症狀感染者方面，中國當天共新增21例，包括3宗本土個案，分別是雲南西雙版納傣族自治州的2例，和貴州銅仁的1例。當天沒有轉確診的個案，當天解除醫學觀察20例，還在醫學觀察的無症狀感染者有496例。

截至27日，中國現有2275例確診，累計治癒9萬4575例，累計死亡4636例，累計報告確診10萬1486例，現有疑似病例3例。累計追蹤到的密切接觸者有141萬3092人，還在醫學觀察的密切接觸者則有5萬2672人。

在港澳累計確診部分，香港特別行政區共有1萬2598例，其中1萬2189人已經出院，213人死亡；澳門特別行政區則有78例，77人已經出院。（編輯：沈朋達）1101228