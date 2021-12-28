更多編輯台推薦新聞：
疫苗數位證明怎麼申請？入境哪些國家可用？QA一次看
生活

疫苗數位證明怎麼申請？入境哪些國家可用？QA一次看

日本大雪照片直擊 電車開門竟見雪牆、麥當勞叔叔只露半顆頭
國際

日本大雪照片直擊 電車開門竟見雪牆、麥當勞叔叔只露半顆頭

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程
數位專題

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
疫情
新聞專題
疫情11/300

中國增209例確診 陝西通報180宗本土病例

2021/12/28 09:59（12/28 10:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北28日電）中國27日共報告新增209例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，其中本土病例182例，有180例集中在陝西省。

中國國家衛生健康委員會網站通報，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團27日共報告新增209例COVID-19確診病例，其中182例為本土病例，包括陝西的180例（西安175例、咸陽3例、延安2例），浙江紹興1例，和雲南昆明1例。

截至26日，西安在本輪疫情中已累計通報635例本土確診。當局自27日起強化防疫措施，要求所有民眾除接受核酸檢測外，不能出門、聚集。

在無症狀感染者方面，中國當天共新增21例，包括3宗本土個案，分別是雲南西雙版納傣族自治州的2例，和貴州銅仁的1例。當天沒有轉確診的個案，當天解除醫學觀察20例，還在醫學觀察的無症狀感染者有496例。

截至27日，中國現有2275例確診，累計治癒9萬4575例，累計死亡4636例，累計報告確診10萬1486例，現有疑似病例3例。累計追蹤到的密切接觸者有141萬3092人，還在醫學觀察的密切接觸者則有5萬2672人。

在港澳累計確診部分，香港特別行政區共有1萬2598例，其中1萬2189人已經出院，213人死亡；澳門特別行政區則有78例，77人已經出院。（編輯：沈朋達）1101228

延伸閱讀
中國新增87例本土確診 西安占75例中國新增55例本土確診 西安市占49例
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀