北京再添本土陽性5例 冷鏈工人群聚感染Delta

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北19日電）北京市今晚通報新增5例COVID-19本土陽性病例，其中4人為同一單位的冷凍庫裝卸工人，另1人為密切接觸者，並在其中3人驗出Delta變異株。對此，官方直指首都疫情防控形勢「嚴峻複雜」。

距離北京冬奧開幕時間只剩16天，北京15日爆發本土疫情新增Omicron本土確診1例後，截至目前累計3例確診、1例無症狀感染者、5例陽性病例。疫情已波及4個行政區，而且同時存在Omicron與Delta變異株傳播。

綜合陸媒報導，北京市政府今晚召開疫情防控工作新聞發布會，北京市疾控中心副主任劉曉峰通報，1月19日零時至晚間6時，新增5例本土核酸檢測陽性者。4人為同一單位冷凍庫裝卸工，另1人為同住密切接觸者，一同從事冷凍庫裝卸工作。目前有3例檢測出Delta變異株突變位點。

北京官方公布這5名陽性病例的詳情，涉及房山、豐台兩個行政區。

房山區常務副區長呂晨飛指出，房山區新增的2例陽性者，自述14天內未出京。

北京市政府新聞發言人徐和建表示，近期，海淀區、朝陽區、房山區、豐台區相繼有新增本土確診病例和核酸檢測陽性者，且境外移入確診病例連續不斷，再次警示首都疫情防控形勢「嚴峻複雜」。

他表示，要立足早發現，快速處置，精準防控，有效控制疫情傳播，冷鏈、電商、物流、服務等行業要做好重點環節的檢測消毒，從業人員要落實好個人防護、健康監測、核酸檢測等防控措施。

徐和建並強調，北京市堅持冬奧防疫與城市防疫一體推進，對涉及冬奧服務保障人員和志願者加強防疫管理。（編輯：楊昇儒）1110119