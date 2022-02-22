中國增59例本土確診 內蒙占20宗

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（中央社台北22日電）中國21日共新增59例2019冠狀病毒疾病本土確診，其中內蒙古自治區通報最多的20例，當地四王子旗自今晨實施封控管理；北京則新增4例病例，都是冬季奧運閉環人員。

中國國家衛生健康委員會網站通報，中國21日共報告新增138例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中59例本土確診中，內蒙古占20例（呼和浩特市18例，巴彥淖爾市1例，包頭市1例），江蘇12例（蘇州10例、無錫2例），遼寧葫蘆島市6例，四川成都5例，雲南5例（德宏傣族景頗族自治州4例、紅河哈尼族彝族自治州1例），北京涉冬奧（及帕運）閉環人員4例，湖北武漢4例，廣東深圳3例。

在無症狀感染者方面，中國當天共新增46例，其中本土個案6宗，分別是內蒙巴彥淖爾的2宗，江蘇蘇州的2宗，四川2宗（成都、瀘州各1例）。當天轉確診12例，當天解除醫學觀察39例，還在醫學觀察的無症狀感染者有681例。

內蒙隸屬烏蘭察布市的四王子旗鄰近疫情嚴重的呼和浩特、包頭，當地宣布自今早8時對全旗實施封控管理，原則上禁止任何人車進出。

截至21日，中國現有1809例確診，累計治癒10萬1544例，累計死亡病例4636例，累計報告確診10萬7989例，現有疑似病例4例。累計追蹤到密切接觸者158萬6886人，還在醫學觀察的密切接觸者則有3萬9412人。

在港澳累計確診部分，香港特別行政區共有2萬6038例，其中1萬6449例已經出院，300人死亡；澳門特別行政區則有79例，均已出院。（編輯：沈朋達）1110222