張志軍：九二共識沒有過時 也不可能翻篇

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（中央社記者沈朋達台北9日電）中國大陸海協會長張志軍今天聲稱，無論台海局勢如何變遷，「九二共識」都沒有、也不可能過時或翻篇。他並宣稱，「倚美謀獨」、「以台制華」內外兩股勢力勾連，挑戰陸方底線。

大陸委員會2021年5月曾在回應前總統馬英九呼籲回到原汁原味「九二共識」的新聞稿中，指「歷史已經翻過一頁」，無需再討論「九二共識」相關問題。

中國官媒央視轄下微信公眾號「看台海」9日報導，今年是「九二共識」達成30週年，中國大陸海峽兩岸關係協會會長張志軍在接受專訪時，作上述表示。

張志軍說，「九二共識」是海協、海基會制度化協商的政治基礎，之後發展為國共兩黨交往及兩岸關係和平發展共同政治基礎的「重要組成部分」，對「開展對話協商，推動兩岸關係和平發展發揮不可替代的重要作用」。

他宣稱，「九二共識」的核心要義是「兩岸同屬一個中國」，兩岸不是兩個國家、一中一台，「而是一個國家」。

張志軍又說，不管台海局勢如何變遷，「九二共識」都沒有、也不可能過時或翻篇，始終是改善及發展兩岸關係的「定海神針」。

他並聲稱，「民進黨當局」企圖改變「兩岸同屬一個中國的法理和事實」，是「兩岸關係陷入緊張動盪的根源」。

張志軍宣稱，當前台海的風險挑戰和不確定、不穩定因素增多，「兩岸關係更趨複雜嚴峻」。台灣「台獨分裂勢力企圖倚美謀獨」；「外部勢力企圖以台制華」，兩股勢力「加緊勾連，挑戰我們的底線」。

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他說，陸方要強化精準施策，「堅決粉碎台獨分裂圖謀，堅決遏制外部勢力干涉」；不斷完善和台人分享機遇和落實同等待遇的政策措施；並大力支持福建探索海峽兩岸融合發展新路，建設海峽兩岸融合發展示範區。

中國國務院總理李克強5日在13屆全國人大5次會議發表政府工作報告的涉台內容提到，「堅持一個中國原則和九二共識」、堅決反對「台獨分裂行徑」，並首次提到「堅決反對外部勢力干涉」。（編輯：沈朋達/邱國強）1110309