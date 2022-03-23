美國學者舉越南為例 指台灣不是印太烏克蘭

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（中央社台北23日電）俄羅斯入侵烏克蘭，掀起台灣面臨強敵中國虎視眈眈可說是處境相同的諸多討論，不過美國智庫學者以越南為例撰文指出，台灣並非是印太地區的烏克蘭，反而越南當前所處情勢才值得關注。

美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）國防專家葛羅斯曼（Derek Grossman）21日撰文指出，越南同樣是由極權共黨執政的國家，但中國對河內當局的施壓與日俱增，尤其是因南海海域重疊的主權聲索。

他說，雖然中國並未揚言對越南發動如同俄國侵烏的戰爭，但兩國不時爆發造成傷亡的海事衝突，而類似的海事衝突擴及至陸地，甚至破壞中越邊界長達數十年的相安無事，並非難以預料。

葛羅斯曼指出，烏克蘭正因不是北大西洋公約組織（NATO）與歐洲聯盟（EU）會員國而提心吊膽，越南則是自從冷戰結束迄今採取不結盟外交政策，並沒有加入任何大國主導的安全聯盟或體系。

他說，這意味著中國大可肆無忌憚揮軍南下無須擔憂更強大國家的報復，雖然越南與美國的關係近年來逐漸回溫，但是華府與河內當局的「全面」夥伴關係仍處於最低層級的接觸。

葛羅斯曼指出，台灣的確和美國或任何其他強權國家也並非同盟，但從1979年美國與台灣斷交轉和中國建交以來，歷屆美國政府皆遵照台灣關係法（Taiwan Relations Act）規定，售予台灣必要的防禦武器。此外，就在2021年10月，美國總統拜登（Joe Biden）兩度聲稱，若台灣遭中國攻擊，美國承諾提供防衛，越南不能有這樣的期望。

他說，如同烏克蘭，越南先前也曾被比鄰的強敵中國攻擊。俄烏戰爭爆發前，俄羅斯曾於2014年併吞原屬烏克蘭的領土克里米亞（Crimea）半島，之後又逐步染指烏東邊境的頓內茨（Donetsk）及盧甘斯克（Lugansk）地區。中國也同樣曾在1974年奪取西沙群島原屬越南（南越政府）部分，即使越共統一全國也拒絕歸還，更於1979年向越南發動懲越戰爭。

葛羅斯曼表示，此後，北京持續對越南採取軍事行動，像是在1988年，解放軍在南沙群島的赤瓜礁（Johnson South Reef）擊退越軍，過去10年，中國在南沙群島的人工島礁陸續闢建軍事基地，並且在西沙群島駐軍。

他說，於此同時，2021年有消息指稱，在兩國陸地邊界附近，解放軍建置至少1或2座軍事基地，其中1座專為直升機起降並布建飛彈。根據北京當局同年才通過的陸地國界法，鼓勵以武力積極捍衛中國邊界，一般認為，這是授權給駐紮在這些基地的解放軍，向越南施加更多壓力。

葛羅斯曼指出，台灣也面臨益增的威脅，特別是中國軍機繞飛或侵入台灣的防空識別區。不過自國共內戰1949年結束，國民政府播遷來台迄今，中國尚未武力犯台，當然這並非是說台海之間不會爆發軍事衝突。

他說，中國在今年月初公布國防預算較去年成長7.1%，將高達2300億元美元（約新台幣6兆5715億元），預估越南則是70億美元，至少相差32倍。

相形之下，葛羅斯曼表示，為使北京武力犯台難以得逞，台灣大幅斥資採購並研發實惠的非對稱防禦性武力，並部署像是美國「愛國者」地對空飛彈防禦系統，還有反艦巡弋飛彈等。

他說，再者，台灣另受益於數十年向美國購買先進的武器系統，包括去年採購66架的F-16V戰機，以強化空戰與巡航的能力，同時把完善各軍種制海及制空作戰能力視為當務之急。但越南並未如此，可能會削弱聯合作戰的戰力。

葛羅斯曼指出，就地緣因素而論也是如此，攻克台灣或許比俄羅斯從陸路入侵烏克蘭更棘手，因俄羅斯在俄烏邊界集結大軍並由一馬平川的交界處挺進。另方面，中國武力犯台必須先發動兩棲作戰，就算順利登陸也可能因橫渡台灣海峽而折損。越南的情況與烏克蘭相似，同樣與中國陸路交界，不具有任何特別困難的地形障礙。

葛羅斯曼說，沒有絕對相匹配的對比，而俄羅斯之於烏克蘭對中國之於台灣的比較，更是不能類比，而且就中國之於越南的情況而論，兩國在南海爆發的齟齬，可能會演變陸地上更大規模的衝突，似乎更有可能。

他表示，由此可獲得兩種結論，其一是華府應可寬慰得知台灣並非如烏克蘭那麼脆弱，其二就是華府得多加留意越南。（編輯：曹宇帆/邱國強）1110323