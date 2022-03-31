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中國3月製造業PMI降至49.5 跌破榮枯線

2022/3/31 12:37（3/31 14:13 更新）
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中國3月製造業採購經理人指數（PMI）為49.5，比上月下降0.7個百分點，跌破50榮枯線。圖為工人在武漢工廠生產汽車零件。（中新社）
中國3月製造業採購經理人指數（PMI）為49.5，比上月下降0.7個百分點，跌破50榮枯線。圖為工人在武漢工廠生產汽車零件。（中新社）
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（中央社台北31日電）中國官方今天公布，受到COVID-19疫情和國際地緣政治不穩等因素影響，中國3月製造業採購經理人指數（PMI）為49.5，比上月下降0.7個百分點，跌破50榮枯線，景氣有所回落。

據中國國家統計局官網，3月製造業採購經理人指數、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為49.5、48.4和48.8，低於上月0.7、3.2和2.4個百分點，3大指數均降至臨界點以下。

對此，中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀，「表明我國經濟總體景氣水平有所回落」。

趙慶河說，中國國內多地近期出現聚集性疫情，加上國際地緣政治不穩定因素顯著增加，中國企業生產經營活動受到一定影響。

趙慶河也表示，據企業反映，隨著局部地區疫情得到有效控制，受抑制的產需將會逐步恢復，市場有望回暖。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1110331

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