上海病例數直逼2萬 社區篩檢工作持續進行

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上海衛健委通報，6日新增本土COVID-19確診病例322例和無症狀感染者1萬9660例。總計達1萬9982例。圖為醫護人員5日在上海市街頭為市民進行採檢。（中新社）

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（中央社記者吳柏緯上海7日電）結束全城核酸檢測後，上海6日進行新一輪分區核酸或抗原檢測。據上海衛健委通報，6日新增本土COVID-19確診病例322例和無症狀感染者1萬9660例。總計達1萬9982例，顯示疫情仍嚴峻。

上海本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的形勢嚴峻複雜，6日在全市範圍內再次展開新一輪核酸或抗原檢測。1日至5日期間，有陽性感染者的居民社區、單位、場所作為重點地區，實施一次核酸篩查；沒有陽性感染者的居民社區、單位、場所，展開一次抗原檢測。

據上海市衛健委上午通報，6日總計新增本土確診病例322例、無症狀感染者1萬9660例。總計病例數達1萬9982例，再次刷新上海本輪疫情以來單日新高。

根據上海網友在微博、微信等社群平台上發布顯示，今天上海不少社區仍持續進行不同的檢測。

一名居住在徐匯區的台灣民眾告訴中央社，由於社區內目前沒有任何陽性病例，因此這兩天都是做抗原檢測。今天上午也已收到試劑，將在家中自行檢測並通報檢測結果。（編輯：周慧盈）1110407