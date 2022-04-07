中國疫情不止 本土病例連續2日破2萬

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圖為上海一個封閉社區門口，上門賣菜的商家與採購人潮。中央社記者張淑伶上海攝 111年3月24日

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（中央社台北7日電）中國大陸的COVID-19本土病例連續兩日超過2萬例，官方今天通報，新增1284例本土確診，另有2萬1711例本土無症狀感染，其中上海的本土確診及無症狀感染共1萬9982例。

不過，這波本土疫情病例數持續增加之際，重症占比維持相對低點，截至6日通報85例，比前一日增加10例。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，6日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例1323例，其中本土1284例，以吉林省的890例最多，其次為上海市的322例；另有境外移入39例。

當天並報告新增2萬1784例無症狀感染，其中境外移入73例、本土2萬1711例。本土無症狀感染以上海市的1萬9660例最多，其次為吉林省的1546例。

截至6日24時，中國大陸現有確診病例2萬4123例（其中重症85例）；累計治癒出院病例13萬1355例，累計死亡病例4638例，累計報告確診病例16萬116例。（編輯：周慧盈/李雅雯）1110407