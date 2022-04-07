上海狗貓陷困境 民間展開自救互助行動

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（中央社台北7日電）上海因COVID-19疫情實施封管，飼主面臨寵物安置、照養的問題。在官方防疫已力不從心之際，民間展開自救互助行動，以中國社交平台微信作為媒介，為需要幫助與提供幫助者在網上媒合。

中國微信朋友圈上廣傳著「上海寵物互助信息登記匯總」，截至截稿前，上有700多名居住在上海的飼主羅列疫情封控下如何照養寵物的難題，他們的唯一目的是尋求幫助。

這些問題包含轉移寵物、物資缺乏、上門餵養。由於官方的防疫措施，飼主可能面臨缺乏狗糧貓糧，又無法出門購買，或是飼主為確診者、密接者而需要隔離，寵物無人看養。

這些有困難的飼主寫上自家的住址、聯絡方式，以及具體狀況，還會標註問題是否為「非常緊急」、「緊急」、「一般」，是否為「已解決」、「待解決」。表單也羅列每項問題的「成功經驗分享／志願者意見」。

平台上附有「上海寵物疫情自救指南（實時更新）」，當中針對「寵物物資」、「確診／密接」、「醫療／居家」等問題給予大方向解決意見。這分指南還寫道，「如果被要求簽『一旦確診就安樂寵物』，一定要報警並撥打市長熱線舉報」。

比如，有一名飼主寫道，「密接要被拉去隔離，尋求大白（中國給防疫人員的暱稱）或志願者幫助餵養，或是有甚麼地方可以專門收留狗狗，等我隔離回來，謝謝！害怕被生化了，可以付費用」。

志願者給這名飼主的意見是，「請查看指南，裡面有各種攻略，優先找小區鄰居、或附近的親戚朋友、寵物店」，問題狀況列為「待解決」。

提供幫助者則在平台上寫上能夠提供幫助的方式，比如寄養、上門餵食、提供狗糧貓糧、藥品等，這類人約有30來位，但前提是求助者要得先能找上門。

一名飼主在平台上求救問題為：「小貓咪於3月27日做絕育手術，原定4月2日拆線，現在傷口發炎」，志願者給的意見則是，「在醫生的指導下自己拆線」，問題狀況為「待解決」。疫情讓貓狗與飼主都陷入難題。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110407