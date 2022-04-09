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中國動態清零失靈 單日新增病例數連續第5天破2萬
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疫情
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疫情57/300

繼吉林省吉林市 長春市9地實現社會面動態清零

2022/4/9 15:05
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（中央社台北9日電）繼吉林省吉林市，省內長春市9地也宣布實現「社會面動態清零」。根據中國國家衛生健康委員會官網，8日長春市新增本土病例798例，而吉林市新增本土病例143例。

據央視微博，吉林省長春市疫情防控指揮部今天表示，長春市在3日、5日及7日開展了3輪大規模核酸檢測，按照國家疫情防控有關規定，經過對檢測結果綜合研判，長春市疫情防控指揮部判定，公主嶺市、榆樹市、農安縣、德惠市、九台區、雙陽區、汽車經濟技術開發區、中韓（長春）國際合作示範區、蓮花山生態旅遊度假區等9個縣（市）區、開發區基本實現「社會面動態清零」。

此前長春市九台區疫情較嚴重，吉林省疫情防控工作記者會今早表示，長春市九台區已從3月16日社會面單日初篩陽性1275例、確診病例1003例的最高峰，穩定下降到7日社會面單日初篩陽性3例、確診病例25例。

3日及7日對九台區的農村和城區實施錯峰篩查，完成了最新兩輪覆蓋社會面的核酸檢測；之後又對發現陽性病例的地方進行重點篩查，未有再發現陽性病例。按照國家疫情防控有關規定，經過對檢測結果綜合研判，長春市疫情防控指揮部判定，九台區已經實現「社會面清零」。

吉林省政府昨天宣布，吉林市經過37天連續作戰，已實現「社會面清零」。

「社會面清零」是中國獨有的防疫用詞之一，是指所有新增確診病例或無症狀感染者都是在隔離管控的人群中發現，社區傳播風險得到有效控制。（編輯：陳沛冰/沈朋達）1110409

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