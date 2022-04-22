曾接反送中官司 香港韋智達律師行將停業

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（中央社記者張謙香港22日電）據報導，曾多次為「反送中」運動案打官司的香港韋智達律師行（Vidler & CO. Solicitors），預定於6月停業。

綜合本地媒體今天的報導，香港律師會昨天通知會員，指這家律師事務所已向該會提交「擬停止執業通知書」，預定6月3日停業。

報導表示，這家律師事務所曾處理多起「反送中」及社會運動案，包括曾代表前香港眾志秘書長黃之鋒、前立法會議員朱凱迪及前公民黨成員曾健超等人打官司。

據報導，該律師事務所合夥人之一的韋智達（Michael Vidler）經常處理涉及人權和公民權利議題的案件，因此被稱為人權律師。

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韋智達為英國國籍，1992年起居港至今，此前曾參加法律界黑衣靜默遊行，反對當局修訂逃犯條例，同時要求前律師會會長林新強收回「法官愛國不會有損司法獨立」的言論等。

另外，親北京的大公報在報導中聲稱韋智達律師行是趕在基本法第23條立法前關門，並指這家律師事務所是「反華組織美國國際事務研究所（美國國際民主協會，NDI）的香港律師代表」。（編輯：周慧盈）1110422