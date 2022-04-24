9月將舉辦亞運 杭州疫情快速升溫

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（中央社台北24日電）臨近上海、今年9月將舉辦亞運的杭州本土疫情快速增溫，19日爆發至今不到6天已有113人染疫。杭州市政府今天表示，杭州這波疫情的傳播速度，是全市COVID-19爆發以來最快的一次。

2022年亞洲運動會將於9月10日至25日舉行，是繼1990年北京和2010年廣州後，第3座主辦亞運的中國城市，也是繼今年2、3月北京冬奧、冬帕運後，中國再度在疫情期間舉辦的大型體育賽事。但中國全境特別是上海疫情持續延燒，使杭州亞運能否順利舉行受到矚目。

央視新聞報導，杭州市下午召開防疫記者，與會官員表示，杭州全市截至今天下午2時沒有新增本土確診病例，但新增6名本土無症狀感染者。

杭州這波本土疫情起源於拱墅區，19日新增1例確診病例及4例無症狀感染者，此後疫情快速升溫。連同上述6例在內，杭州這波本土染疫人數已達113例，其中30例為確診病例30例，其餘83例為無症狀感染者。

杭州市政府表示，杭州這波本土疫情的特點包括：多條傳播鏈並行，家庭聚集性特徵明顯，傳播速度極快，平均潛伏期僅2.67天，為杭州歷次COVID-19疫情中傳播速度最快的一次。

2022杭州亞運組委會日前曾表示，亞運56個競技場館都已完工，未來並將公布相關防疫計畫。但亞洲奧會總幹事穆沙蘭（Husain Al-Musallam）21日向法新社表示，亞洲奧會雖然至今尚未做出正式決定，但2022杭州亞運「有延期的可能性」。

不過，馬來西亞奧會主席札卡里亞（Norza Zakaria）23日則向法新社表示，2022杭州亞運將繼續舉行，「我們已經和亞洲奧會及杭州亞運組委會進行核實」。（編輯：邱國強）1110424